V Brně se narodila a žila šest týdnů. Teď Melicharová funguje jako americká špionka

před 1 hodinou

Život kolem sebe sotva vnímala, když opouštěla rodné Brno a letěla přes oceán. Přesto tenistka Nicole Melicharová umí obstojně česky a nyní pracuje jako špionka pro americký fedcupový tým před velkým víkendovým finále proti výběru Petra Pály.

Příběh nyní pětadvacetileté hráčky je pořádně zamotaný. Její čeští rodiče totiž emigrovali v roce 1987 do Německa, kde se narodila její starší sestra.

"O dva roky později dostali politický azyl do Spojených států. Jenže když jsem já měla přijít na svět, mamka neměla zdravotní pojištění a odjela rodit do České republiky. Hned jak jsem pak měla šest neděl, letěli jsme zase zpátky do USA," vysvětluje Melicharová.

I když žije celý život v Americe, k zemi svých předků má stále silný vztah. "Vždycky se sem těším. Praha je nejkrásnější město na světě, hrát proti Češkám a reprezentovat USA je fantastický sen, který se povedl," říká.

Ráda je i proto, že se během sezony na rodnou hroudu zase tak často nedostane.

"Jezdím sem jen jednou nebo dvakrát za rok na pár dnů. Minulý týden jsem byla v Brně u babičky, ale mám tu různé strejdy, bratrance, sestřenice. Ráda se sem kouknu a navštívím je," přiznává.

Spousta příbuzných ji přijede podpořit i přímo do O2 areny v sobotu a neděli. Sama ale dobře ví, že ve vysočanské hale bude panovat ryze domácí atmosféra.

"Květa Peshkeová mě upozorňovala, že celá hala bude fandit Česku, abych se na to připravila. Bude to úplně něco jiného než zažíváme na okruhu. Jiný tlak, když hrajete za zemi a ne za sebe," prozradila rady od své české deblové parťačky.

Když ve středu skončila oficiální část tiskové konference Američanek, dala si Melicharová seanci s českými novináři a v jazyce svých rodičů bez problémů odpovídala.

"Doma se totiž bavíme jen česky. Taťka je velice přísný. Vždycky, když jsem řekla nějaké slovo anglicky, hned mě okřikl, že musím mluvit česky. Bavím se tak i s babičkou nebo s českýma holkami na Tour. Občas tam jsou nějaké chyby, ale jde to," usmívá se.

V reprezentaci teď funguje jako tlumočnice a překladatelka českých jídelních lístků.

"Holky se pořád ptají, jaká jsou bezvadná česká jídla. Tak jsem jim poradila guláš, svíčkovou, tatarák, vepřo, knedlo, zelo. Taky jim moc chutnal trdelník, který je po celé Praze. Sprostá slova je neučím," vtipkuje Melicharová.

A rozhodně neskrývá, že funguje jako špiónka a sleduje, co se směrem k finále v českých médiích. "Samozřejmě, i od toho tu jsem," culí se.

Jinak je v kvartetu kapitánky Kathy Rinaldiové hlavním esem pro případný rozhodující deblový zápas. Po boku Peshkeové měla letos výbornou sezonu a zahrála si i Turnaj mistryň. Teď by ale měla jinou parťačku.

V úterý jsme měly trénink a zkoušely jsme to různě. Ještě musíme probrat v dalších dnech s kým bych případně hrála," dodává.

Ví, že ona i její kolegyně z týmu mohou o víkendu pouze překvapit. "Kvitová je v desítce a všechny tři české singlistky jsou v žebříčku výš než naše jednička. Na papíře rozhodně nejsme favoritky."