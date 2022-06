Plíšková zvládla dohrávanou českou bitvu, nasazená dvojka v Londýně překvapivě končí

Loňská finalistka Karolína Plíšková vyhrála při vstupu do Wimbledonu do dvou dnů rozložený český souboj s Terezou Martincovou 7:6 a 7:5. Nasazená šestka prošla na travnatých dvorcích v All England Clubu z úvodního kola podeváté za sebou. Její příští soupeřkou bude domácí Britka Katie Boulterová, které bude moci vrátit týden starou porážku z 2. kola turnaje v Eastbourne.

Duel třicetileté Plíškové s o tři roky mladší Martincovou začal v úterních večerních hodinách pod zataženou střechou. Rodačka z Loun sice přišla v úvodním setu o vedení 5:2, v tie-breaku ale zvítězila jasně 7:1. Ve druhé sadě každá z tenistek prolomila jednou soupeřčin servis a za stavu 5:5 byl duel přerušen. Související Den thrillerů: Serena slavila předčasně, Nadal unikl konci, Kyrgios plival na lidi 40 fotografií Dnešní dohrávka nakonec trvala jen několik minut. Plíšková využila hned první brejkbol a vzápětí duel dopodávala do vítězného konce. Proti jednašedesáté hráčce světa neztratila potřetí za sebou ani set. Další čeští zástupci dnes načnou ve Wimbledonu již druhé kolo. Marie Bouzková vyzve Američanku Ann Liovou a Jiří Veselý bude čelit Alejandru Davidovichovi ze Španělska. Překvapující vyřazení Estonky Světová trojka Anett Kontaveitová skončila ve Wimbledonu nečekaně již ve druhém kole. Druhá nasazená tenistka londýnského grandslamu prohrála za necelou hodinu 4:6 a 0:6 s Němkou Jule Niemeierovou, jež hraje turnaj na wimbledonské trávě poprvé. Druhé kolo znamenalo konečnou i pro třetího nasazeného norského tenistu Caspera Ruuda. Finalista Rolad Garros podlehl Francouzi Ugu Humbertovi 6:3, 2:6, 5:7, 4:6 a neobhájí loňskou čtvrtfinálovou účast. Související "Měli to všichni." Hráčky podle Cornetové v Paříži tajily covid, Češky ale odstoupily Bez zaváhání naopak prošel do třetího kola Novak Djokovič. Srbský obhájce titulu, jenž ve Wimbledonu útočí na sedmou trofej, porazil Australana Thanasiho Kokkinakise za dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:2. "Se svým výkonem jsem velice spokojený. Od základní čáry jsem hrál slušně a dobře jsem hru měnil. Vítr sice trochu komplikoval podání, ale předvedl jsem kvalitní výkon," pochvaloval si aktuálně třetí hráč světového žebříčku, jenž na trávě neabsolvoval žádný přípravný turnaj. O postup do osmifinále se utká s krajanem Miomirem Kecmanovičem. Kontaveitová ve Wimbledonu navázala na nepovedené Roland Garros, kde letos nevyhrála ani jednou. Londýnská tráva tak zůstane i nadále jediným grandslamem, na kterém nedošla alespoň do osmifinále. "Nemám slov, abych byla upřímná. Vyhrát zápas na dvorci číslo jedna ve Wimbledonu je skvělý pocit. Byl to nejlepší duel, jaký jsem kdy odehrála," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Niemeierová, jíž patří ve světovém žebříčku 97. místo. V premiérovém duelu s hráčkou z první desítky pořadí WTA měla Niemeierová od začátku navrch a estonskou favoritku ničila tvrdým podáním a údery od základní čáry. "Miluju hraní na trávě. Je to zvláštní povrch, ale k mojí hře skvěle pasuje," dodala Němka, jež si grandslamovou premiéru odbyla před měsícem na Roland Garros. V dalším kole narazí na vítězku ukrajinského souboje Lesju Curenkovou, která ve třech setech vyřadila krajanku Anhelinu Kalininovou. Třiatřicetiletá tenistka zůstala ve hře jako poslední z ukrajinských hráček. Už před turnajem slíbila deset procent z vydělaných prize money na podporu krajanů zasažených válkou. Za postup do třetího kola zatím vydělala 90.000 liber. Ruuda vyřadil muž bez raket Třiadvacetiletý Ruud ve Wimbledonu nezopakuje své vítězné tažení z pařížské antuky, přestože měl duel s o rok starším soupeřem dobře rozehraný. Humbert, jenž ve světovém žebříčku figuruje až na 112. místě, si při nástupu na kurt zapomněl v šatně rakety a s omluvami musel čekat, až mu je někdo přinese. Po úvodním zmatku a nervozitě se v prvním setu nechytil. Pak ale začal riskantní hrou soupeře tlačit a duel otočil. Ruud, jenž před třemi týdny na Roland Garros prohrál až ve finále s Rafaelem Nadalem, ve čtvrtém setu opět zabojoval. Na Humberta, který ve Wimbledonu v roce 2018 při svém debutu došel až do osmifinále, ale v koncovce nestačil. Aktualizujeme. Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Kokkinakis (Austr.) 6:1, 6:4, 6:2, Humbert (Fr.) - Ruud (3-Nor.) 3:6, 6:2, 7:5, 6:4, Kecmanovič (25-Srb.) - Tabilo (Chile) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Tiafoe (23-USA) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:3), Goffin (Belg.) - Báez (31-Arg.) 6:1, 6:2, 6:4, Otte (32-Něm.) - Harrison (USA) 3:1 skreč, Johnson (USA) - Peniston (Brit.) 6:3, 6:2, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (7:1), 7:5, Pegulaová (8-USA) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 7:6 (7:2), Minnenová (Belg.) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:4, 6:0, 2. kolo: Niemeierová (Něm.) - Kontaveitová (2-Est.) 6:4, 6:0, Čang Šuaj (33-Čína) - Kosťuková (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:2, Ostapenková (12-Lot.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:2, Curenková (Ukr.) - Kalininová (29-Ukr.) 3:6, 6:4, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Lechemiaová, Párrizasová (Fr./Šp.) 6:1, 6:1, Barnettová, Nichollsová (Brit.) - Voráčová, Kanepiová (ČR/Est.) 6:1, 4:6, 6:2.