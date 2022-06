Káju mám ráda, plakala Martincová. Popsala, jak s Češkami na Wimbledonu zametali

S očima zakalenýma slzami a s nepříjemným zážitkem, který v její kariéře nemá obdoby, přišla Tereza Martincová v londýnském All England Clubu mezi české novináře. V prvním kole Wimbledonu v utkání rozděleném do dvou dnů podlehla své krajance a dobré kamarádce Karolíně Plíškové.

Londýn (od našeho zpravodaje) - "Něco podobného jsem ještě nezažila. Asi čtyřikrát mi řekli: Jdeš hrát. A pak zase, že ne," kroutila hlavou Tereza Martincová.

České derby bylo původně napsáno na kurt číslo 3, začít mělo v podvečerních hodinách. Pětisetová bitva Nicka Kyrgiose a další dlouhatánský duel mezi Američanem Cressym a Kanaďanem Augerem-Aliassimem ale naprosto zamíchaly kartami.

Vypadalo to, že se Češky na kurt nedostanou vůbec, jenže pořadatelé si je chtěli odškrtnout stůj co stůj. A tak hledali místo jinde.

Hráčky byly dlouhé hodiny v nejistotě. Chvíli se rozcvičovaly, pak zase sundávaly tenisové boty. Pořád dokola.

Organizátoři nakonec rozhodli, ale jen na chvíli. Češky měly jít do akce na druhém největším wimbledonském kurtu, pokud Stefanos Tsitsipas vyhraje svůj zápas ve třech setech. Řek musel hrát o sadu víc, co ale bylo řečeno, už zase neplatilo.

"Přišly se nás zeptat, že prý je ještě dost času. Já byla pro odložení na zítřek, čekání už bylo dlouhé a nechtěla jsem dělit zápas na dva dny. Kája ale chtěla jít hrát. Nebylo to ale tak, že bychom šly nějak tvrdě proti sobě," vysvětlovala Martincová.

Plíškovou lákal velký kurt.

"S Terkou jsme se bohužel nesešly v názorech. Ona chtěla přerušit, já chtěla hrát, když už jsme tady byly. Samozřejmě hlavně z důvodu, že bychom šly na jedničku. Je tam střecha, věděla jsem, že dnes má pršet, takže by nás daly na bůhvíjaký kurt. Já mám radši větší, to byl důvod," přiblížila svůj pohled na věc obhájkyně loňského finále.

Utkání odstartovalo krátce po 21. hodině londýnského času. Večerka, která se v britské metropoli dodržuje od jedenácti, byla nebezpečně blízko.

"Věděla jsem, že to utnou. Ale bylo to 5:5 ve druhém a měly jsme ještě přes deset minut. Najednou to ale ukončili. To mi přišlo brutální, zastavit to za takového stavu. Koukala jsem jako blázen," popsala Martincová.

Na středeční dohrávku, která nakonec trvala pouhých osm minut a zahrnovala dvanáct míčků, musely hráčky pochopitelně absolvovat kompletní předzápasovou přípravu.

"No, to je šílené! Věděla jsem, že můžeme skončit rychle. Nechtěla jsem to vystřílet z prvních míčů. Bohužel, s Kájou jste pod tlakem jejího výborného servisu. Víte, že máte možná před sebou jenom dva gamy a že není prostor se rozehrát. Myslím, že zápas měl výbornou úroveň. Podle mě jsme hrály o dost líp než loni třetí kolo," uvedla sedmadvacetiletá pražská rodačka.

Ano, na Wimbledonu narazila na svou kamarádku podruhé v řadě. Po otázce na záludnost takového losu se české tenistce z očí spustily slzy.

"To snad ani radši nekomentuju. S losem nic nenadělám. Bohužel jsem natrefila na Káju, se kterou nerada hraju, protože ji mám ráda. Tím je zápas ovlivněný. Nechci se tam proti ní nějak hecovat, je mi to blbé," řekla 61. hráčka světa.

V den losu se podívala do mobilní aplikace a zahlédla tam své jméno vedle Plíškové. Myslela si, že jde o loňský zápis, a tak telefon v klidu zavřela. Potom se ale dozvěděla pravdu.

"Nevěřila jsem tomu. To snad ne, já jdu zase na ni. V prvním kole grandslamu je to brutální," prohlásila. "Navíc, Kája ví jak na mě. Hrála slušně. Věří si tady, hlavně v důležitých momentech," uzavřela Martincová.