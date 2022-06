Donutí mě to jít na kurty a trénovat, řekla po prohře Williamsová. Láká ji US Open

Po těsné porážce ve Wimbledonu má Serena Williamsová i ve 40 letech motivaci pokračovat. Jedna z nejlepších tenistek historie v úterý na londýnské trávě prohrála po více než třech hodinách první singlový zápas po roční absenci a láká ji domácí grandslam US Open, který začne 29. srpna.

"Ptáte se mě, co bude dál? To je otázka, na kterou neumím odpovědět," řekla Williamsová po prohře 5:7, 6:1 a 6:7 s francouzskou outsiderkou Harmony Tanovou. "Nevím, kde se objevím příště. Ale určitě mě to donutí jít na kurty a trénovat, protože jsem nehrála špatně a byla tak blízko…" řekla vítězka 23 grandslamů.

Jeden titul jí chybí k tomu, aby vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové. Jenže poslední grandslam, který ovládla, bylo už před pěti lety Australian Open.

Loni z oblíbeného Wimbledonu odjela tamní sedminásobná šampionka se svalovým zraněním, nedohrála ani první zápas. Proti Tanové byla blízko, chyběly jí dva míčky a pak ještě v super tie-breaku vedla 4:0, jenže hodinu před půlnocí úmornou bitvu nedotáhla.

"Jakýkoli jiný soupeř by pravděpodobně vyhovoval líp mé hře. Takže to můžu hodnotit jako: 'Dobře, Sereno, můžeš to dělat dál, jestli chceš'," uvažovala. "Chci říct, že když jste doma, zvlášť v New Yorku a na US Open, kde jsem poprvé vyhrála grandslam, je to něco výjimečného. Určitě mám spoustu motivace se zlepšovat a hrát doma," řekla.

Čtyřiadvacetiletá Tanová přiznala, že měla z Williamsové strach. "Jo, když jsem viděla los, bála jsem se. Je to legenda. Jako malá jsem ji sledovala v televizi. Doufala jsem, že uhraju jeden dva gamy," řekla francouzská tenistka. Nakonec oslavila hodinu před londýnskou půlnocí první vítězství na trávě v kariéře.

"Je to pro mě jako sen. Moje trenérka Nathalie Tauziatová proti ní před dvaceti lety hrála. Říkala mi, ať si to užiju. Protože je to můj první Wimbledon a budu hrát na centr kurtu proti Sereně," prozradila o Tauziatové, jež na londýnském grandslamu hrála v roce 1998 finále a podlehla Janě Novotné. Tehdy Tanové nebyl ani rok.