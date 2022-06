Krejčíková se pohádala. Jenže když mi ukřivdí, dodají mi energii, smála se

S úsměvem plným radostné úlevy dorazila mezi české novináře v Londýně Barbora Krejčíková. V úvodním kole Wimbledonu ve dvou setech zdolala Belgičanku Marynu Zanevskou a ukončila dlouhé období bez vítězného pocitu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - V ústraní, na kurtu číslo 17, v malebné uličce mezi dvěma největšími wimbledonskými stadiony bojovala grandslamová šampionka o první soutěžní výhru od 22. února.

Barbora Krejčíková do té doby naprosto vyrovnaný a nevyzpytatelný duel rozhodla za stavu 7:6, 3:3. Aby houževnatou sokyni přemohla, musela se naštvat.

Když šlo do tuhého, pohádala se s rozhodčím.

"Zahrála jsem první servis, ona returnovala do autu, mezitím rozhodčí zahlásil aut na to mé podání. Vzala jsem si challenge, míč byl dobrý a já měla za to, že mám mít bod. Výkřik přišel později, soupeřku nemohl nijak rozrušit. Rozhodčí ale řekl, že se míč bude opakovat," vyprávěla Krejčíková.

"Byla jsem naštvaná," přiznala. "Protože se s rozhodčími nikdy nehádám. Jen když jsem si jistá, že mám pravdu."

S verdiktem samozřejmě nic nezmohla, o žádné ztrátě koncentrace ale nemohla být řeč. Krejčíková od té chvíle neprohrála ani game. "Konflikt mě nerozhodí, naopak. Když mi ukřivdí, dodává mi to spíš energii, motivuje mě to," rozesmála se.

Na uvolněné tenistce bylo patrné, jak těžký balvan právě odvalila ze svého srdce. Od konce února a táhlého zranění lokte hrála jen dva duely. Oba prohrála.

"Moje sebevědomí hodně utrpělo. Ale tak to asi chodí," hlesla Krejčíková. S tak dlouhou herní pauzou dosud neměla šestadvacetiletá hráčka žádnou zkušenost. Po patáliích s rukou jí přibrzdila ještě pařížská nákaza covidem.

"Dřív jsem vše zvládala bez přemýšlení. Teď mi v důležitých momentech letí hlavou víc věcí. Člověk pak dělá víc chyb. Ale poučila jsem se a dneska jsem přemýšlela míň," uvedla.

"Chybí mi zápasová vyhranost. Ale tahle výhra mi určitě dodá sebevědomí. Zlepšuju se a musím hrát," hlásila natěšeně současná světová čtrnáctka.

O soupeřce do druhého kola nicméně nechtěla slyšet.

"Cože? Já hraju s Golubicovou? Tak to jste mi říkat nemuseli," zlobila se naoko. Potom jen pokrčila rameny.

"Dobře, tak jo, uvidíme. Bude to zajímavé. Minulý týden v Eastbourne jsem s ní trénovala. Je nepříjemná, šikovná, známe se velice dobře. Víme, co od sebe navzájem čekat," popsala švýcarskou soupeřku, s níž má vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy.

Golubicová loni došla v Londýně až mezi osm nejlepších a padla s pozdější finalistkou Karolínou Plíškovou.

Krejčíková momentálně nechce myslet dopředu. Každého duelu si nesmírně váží a jde od zápasu k zápasu.

"Cítím, že jsem teď hladovější. Věřím, že když budu hrát a zůstanu zdravá, zase půjdu nahoru," zadoufala hráčka, která díky minulé fenomenální sezoně vystoupala až těsně pod světový vrchol, na druhé místo žebříčku.

Krejčíková v místnosti pro rozhovory zaklepala klouby o stůl. Její loket už je absolutně v pořádku, tejpy už znamenají pouze prevenci.

"Doktoři mi řekli, že už to nemusím řešit a stresovat se. Loket je zdravý, už nad tím nechci přemýšlet," zvedla vítězka loňského Roland Garros ruce vítězoslavně nad hlavu.