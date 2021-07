Plíšková - Sabalenková 0:0. Přesnější Češka nevyužila čtyři možnosti k brejku

Česká tenistka nikdy v All England Clubu nezářila. Do roku 2017 nepřešla druhé kolo, poté skončila dvakrát v osmifinále. Až letos se zadařilo, paradoxně v sezoně, která české hvězdě nevycházela. Pořadatelé ji navíc nasazovali na menší dvorce, což Plíšková nesla nelibě. Přesto ale chytla velkou formu, a i když nehrála zatím s hráčkou první třicítky žebříčku, rozehrála se k výborným výkonům. Hraje jistě, zlepšila pohyb na travnatém podkladu. Výsledkem je semifinále bez ztraceného setu. A to i přes mnohdy přehnanou kritiku fanoušků a médií. Češka, která před turnajem vypadla z první desítky, teprve poprvé letos okusí centrální dvorec. Na druhé straně bude stát Aryna Sabalenková.