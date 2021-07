Myslím, že můžu zahrát dobře na všech grandslamech věří Muchová

Tenistka Karolína Muchová věděla, že potřebuje být v utkání se skvělou obranářkou Angelique Kerberovou trpělivá, ale plán nedodržela. Ve čtvrtfinále Wimbledonu s Němkou prohrála, její šance na postup limitoval i natažený stehenní sval.

Muchová se stala třetí hráčkou, která proměnila první dvě účasti v All England Clubu v postup do čtvrtfinále, ale dál se zatím nedostala. Proti vítězce turnaje na londýnské trávě z roku 2018 Kerberové využila jen jeden z osmi brejkbolů a prohrála po setech 2:6 a 3:6.

"Úplně jsem to nezvládla takticky. První balony jsem jí rozehrávala na ruku a ona mě z toho hned honila. Hrála úhly, ty má ona nejlepší. Věděla jsem, že zápas bude delší, že budou delší výměny, a chtěla jsem být trpělivější, než jsem nakonec byla. Bylo to v hlavě," řekla Muchová.

Na kurt nastoupila s obvázanou levou nohou. "Začala jsme to cítit trošku ve osmifinále," řekla s připomínkou pondělního duelu. "Po zatejpování to bylo fajn, jenže jsem asi ve druhém gamu dvakrát podklouzla a trošku mi v tom škublo. Mám to natažený a potom mě noha docela limitovala," uvedla.

Podruhé tak letos přišla kvůli zdravotnímu hendikepu na grandslamu teoreticky o lepší výsledek. "Bohužel to tak v obou případech bylo, což je smutný," litovala olomoucká rodačka. V semifinále Australian Open hrála v Melbourne v únoru s natrženým břišním svalem.

Proto chce do budoucna zapracovat na své kondici, která šla dolů při léčbě břišního svalu. "Tři měsíce jsem měla pauzu, moc jsem toho nemohla udělat, takže mi kondice spíš spadla. Udělali jsme ale dobrý kondiční blok před Wimbledonem, což mi pomohlo, a cítila jsme se tady líp na kurtu. Ale nevím, kolik to může být mých procent. Pořád se můžu fyzicky zlepšit," řekla.

Pokud bude hrát bez omezení, tak se jí předpovídá, že může být na grandslamech nebezpečná. "Myslím, že můžu zahrát dobře na všech," věří Muchová. Mezi turnaji velké čtyřky přitom nemá jasného favorita. Pravdou ale je, že Wimbledon patří mezi nejoblíbenější.

"Samozřejmě je speciální, je rychlejší a malinko víc mi to sedí. Ale mám ráda i New York a těším se tam, mám ráda i Austrálii a hledám si cestu k tomu, abych měla ráda i Paříž. Doufám, že se ji najdu. Myslím, si že když se všechno sejde dohromady, tak mám šanci úplně na všech grandslamech. "