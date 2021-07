Plíšková vymítá démony. Kritika byla brutální, v Česku z toho dělají drama, říká

"Připadám si trochu jako ve snu," usmívala se tenistka Karolína Plíšková v útrobách areálu slavného Wimbledonu. Na grandslamovém turnaji, který má za všech nejméně ráda, po dlouhých letech trápení překonala sama sebe a postoupila do semifinále. "Plíšková v Londýně vyhání démony," zněl jeden z příznačných titulků v zahraničních médiích.

"Vymítačce" Plíškové přál ve Wimbledonu los, ani jedna ze soupeřek neměla k dispozici zbraně, které by rozjetou českou mašinu zastavily. Snižovat tím ale výkony rodačky z Loun není na místě.

V pěti dosavadních duelech předvedla konzistentní, kvalitní hru postavenou na vynikajícím servisu a útočné hře. Nadprůměrně dobře se pohybovala. Prezentovala se dobrou energií, měla chuť, byla pozitivní.

Všechno si sedlo, a tak se Plíšková po špatném průběhu letošní sezony poměrně nečekaně zařadila do vybrané společnosti tenistek: zahraje si v kariéře semifinále na všech turnajích velké čtyřky.

Jde o významný milník, na který prozatím nedosáhly takové aktivní hvězdy jako Naomi Ósakaová, Ashleigh Bartyová, Garbině Muguruzaová, Angelique Kerberové nebo Petra Kvitová. V nedávné minulosti se něco podobného nepovedlo například Amelii Mauresmové, Agnieszce Radwaňské nebo Aně Ivanovičové.

"Jsem šťastná, že mám semifinále na všech grandslamech. Znamená to pro mě hodně. Asi jsem tady konečně našla svoji hru," prohlásila Plíšková na tiskové konferenci.

Její wimbledonská historie má v posledních letech prudce vzestupnou tendenci. Dlouhé trápení z let 2012 - 2017 je zapomenuto, Plíšková během něj v Londýně nedokázala projít přes druhé kolo. V minulých dvou ročnících dosáhla na osmifinále a teď už musí v All England Clubu odpovídat na dotazy o případném titulu.

Otázka o možnosti připojit se k legendám napsaným na trofeji Venus Rosewater Dish, například k Martině Navrátilové, Sereně Williamsové, Steffi Grafové nebo Billie Jean Kingové, přišla české tenistce stále hodně předčasná.

"Na něco takového ještě opravdu nemyslím. Ale minulé šampionky, úplně všechny, samozřejmě respektuji. Byly to neuvěřitelné hráčky," podotkla.

K velkému úspěchu se na Wimbledonu vyšvihla takřka z ničeho. Zažívala nejhorší sezonu kariéry, na dvou přípravných travnatých turnajích nevyhrála ani zápas. Výsledkem byla všeobecná kritika, která ale Plíškové přišla zbytečná.

"Dokonce i hráči nebo bývalí hráči za mnou chodili a ptali se, co se stalo, proč jsem nehrála dobře. Myslím si, že si lidé myslí, že toho hodně přijmu, což je možná i pravda. Ale já nic z toho slyšet nepotřebuju," vysvětlila svůj postoj devětadvacetiletá Plíšková.

"Obvykle na to mám nějakou odpověď, ale ne vždy je na to člověk připravený. Nechcete slyšet tyhle věci a nezáleží na tom, jestli jsou pravdivé, nebo ne. Nepomáhá to. No a potom je tady samozřejmě internet. To je největší problém," pokračovala finalistka US Open z roku 2016.

"Nečtu samozřejmě všechny vzkazy a komentáře, ale někdy vidím nějaké články. Řekla bych, že jsou občas dost brutální. Byla jsem pět let v první desítce, pak jsem jeden týden mimo ni a je z toho obrovské drama, obzvlášť doma v České republice," popisovala.

Na druhou stranu ale ví, že kritika ke sportu patří. "Musíte to akceptovat, naučit se s tím žít. Nic jiného s tím nenaděláte."

Během Wimbledonu si několikrát rýpla do pořadatelů, kteří ji v prvních čtyřech zápasech vždy zařadili na jeden z vedlejších dvorců.

"Vlastně bych si neměla stěžovat, protože jsem je všechny vyhrála. Myslím si ale, že to nebylo správné, abych byla upřímná. Teď už na tom nezáleží. Jsem v semifinále, teď mě klidně můžou dát na kurt číslo dvanáct," smála se Plíšková.

Když zvážněla, hovořila o výhodě hráček, které během turnaje vystupují na centrálním kurtu pravidelně.

"Je to velká výhoda, zejména tady. Můžete pak kurt lépe cítit, zvyknete si na něj. Ale to je jedno, i tak jsem si vedla dobře a teď už to bude lepší," dodala s vědomím, že po čtvrtfinálovém vystoupení na kurtu číslo 1 dostane ve čtvrtečním semifinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové konečně šanci představit se na ikonickém wimbledonském centrkurtu.