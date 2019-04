Nevím, co se děje. Snad mou krizi zlomí Praha, přeje si tenistka Siniaková

před 34 minutami

Oči organizátorů i fanoušků se upírají k nebi, aby program příliš nezdržoval déšť. Hráčky se zase nemůžou dočkat, až se poperou o body před zraky rodiny a kamarádů. Tenisový turnaj J&T Banka Prague Open opět naplní pražskou Stromovku hvězdami domácí i světové scény. V pondělí budou chtít odčinit horší start do sezony Kateřina Siniaková či Kristýna Plíšková.

S nepříliš šťastnou náladou přijela na antukové dvorce mateřského klubu Siniaková. Letos vyhrála jen pět zápasů a zapsala hned deset porážek. Fakt, že loni v této fázi sezony příliš bodů neposbírala, ji drží v první padesátce, ale jinak se trápí.

Poslední kolaps si rodačka z Hradce Králové prožila v Istanbulu, kde v rozhodující sadě prvního kola vedla 4:1 nad Kazaškou Jelenou Rybakinovou, ale nakonec prohrála 4:6.

"Ono to vypadá hrozně, že už vlastně měl být konec zápasu, člověk si řekne, že se pak se mnou něco stalo, ale bohužel jak ona všechno kazila do stavu 4:1, tak pak si to všechno skvěle uhrála sama. Klobouk dolů, jak to zvládla," pochválila pro Aktuálně.cz soupeřku.

Připsala si tím už letošní pátou turnajovou porážku v prvním kole. A to pro hráčku, která snila o tom, že na konci této sezony bude někde u dvacáté příčky žebříčku, není zrovna dobrá vizitka.

"Hrozně mě to mrzelo, nečekala jsem, že se takhle brzo vrátím. Ale už jsem tu potrénovala a cítím se dobře na kurtu, doufám, že se to konečně projeví na turnajích," říká.

Možná i proto v sobotu raději přenechala los své soupeřky malé dcerce jednoho z novinářů. Když se pak na tabuli objevila Slovinka Dalila Jakupovičová, byla spokojená. "Výborně, lepší, než kdybych to tahala já," smála se na holčičku.

Slovince, kterou v minulosti už třikrát porazila, patří místo až na začátku druhé stovky světového pořadí. "Znám ji, třikrát jsem proti ní hrála, ale už je to déle, od té doby se hodně zlepšila. Teď jde po žebříčku zase nahoru, určitě se budu muset hodně soustředit," chce být pokorná Siniaková.

Na posledním ročníku domácího turnaje už něco podobného zažila. Přijela se třemi porážkami v řadě v zádech a pak se před rodinou a kamarády vyšvihla do čtvrtfinále.

"Budu ráda, když to tak půjde i letos. Začátek sezony není růžový, nedaří se mi. Vlastně to nechápu, protože na kurtu se jinak cítím opravdu solidně. Bude skvělé, pokud se mi povede připsat nějakou tu výhru právě tady. Publikum mě požene," věří dvaadvacetiletá Češka.

Její krajanku Kristýnu Plíškovou čeká v pondělí také důležitý vstup do pražského podniku. Ta si alespoň začala zlepšovat renomé po nepovedeném začátku sezony už v Luganu, kde na oranžové drti došla až do semifinále. Nyní ji čeká Natalja Vichljancevová.

Než se ale rozjede mašinérie hlavní fáze turnaje, musí se v pondělí dohrát ještě kvalifikace. I v ní jsou ještě dvě Češky, Denisa Allertová a Marie Bouzková. Na úterní program turnaje pak čeká nasazená jednička Karolína Plíšková, ve vzájemném souboji se střetnou Barbora Strýcová a Karolína Muchová a vrátit by se měla i finalistka turnaje v Istanbulu Markéta Vondroušová.