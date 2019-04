Kvitová soutěží s Woodsem o hezčí pohádku. Vím, co prožíval, říká česká tenistka

před 1 hodinou

Vrátila se po vážném zranění ruky, vyhrává turnaje, byla ve finále grandslamu a sahá po postu světové jedničky. Příběh Petry Kvitové nepřestává dojímat tenisové fanoušky ani téměř dva roky po jejím naskočení do okruhu. V dubnu ale její velký comeback minimálně vyrovnal golfista Tiger Woods, když po zdravotních peripetiích ovládl prestižní Masters.

To srovnání se nabízí. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se vrátila do vrcholového sportu poté, co ji zloděj v jejím prostějovském bytě přepadl a pořezal levou ruku. Woods zase musel na opakované operace se zády a ještě před dvěma lety si ani nezavázal tkaničku.

A tak se Jon Wertheim z magazínu Sport Ilustrated před začátkem antukové sezony zeptal, jak vnímá příběh amerického golfisty a jestli se dá srovnat s tím jejím.

"Je to trochu jiný případ. Po 14 letech vyhrát takový turnaj? To je opravdu dlouho. Moc ho obdivuju ze spousty důvodů už mnoho let. Pro mě golf znamená Tiger Woods a jsem za něj moc šťastná," odpověděla Kvitová.

Podobně jako tenistce z Fulneku se i Woodsovi ještě před pár lety honily hlavou černé myšlenky na to, že už si nikdy nepraští do míčku.

"Urazil dlouhou cestu a já přesně vím, jaký je to pocit, když se vám povede něco takového po tom, co se událo v jeho životě. I když se naše příběhy trochu liší, pořád je to comeback. Je skvělé, že to nevzdal," chválí Češka.

Její příběh zatím na sladkou tečku čeká. Sice prožívá výbornou sezonu, z postu světové trojky pokukuje po tenisovém trůnu, ale ještě v ní trochu hnízdí smutek z prohraného finále Australian Open.

"Samozřejmě, že je skvělé, že jsem si vůbec o titul zahrála. Byly to úžasné dva týdny, ale tím, že už vím, jaké to je grandslam vyhrát, jsem byla o to víc zklamaná," přiznala.

Na začátku antukové sezony ale nemusí propadat chmurám, v žebříčku pro podzimní Turnaj mistryň je zatím jasně na prvním místě.

"Snažím se z porážky v Melbourne poučit a být lepší a lepší. Tenis je teď hodně otevřený, všichni tvrdě dřou. Rozhodují jen malé rozdíly, což ale musí fanoušky určitě bavit," myslí si Kvitová.

Vstup do turnaje ve Stuttgartu se Kvitové každopádně povedl. V osmifinále vyřadila Belgičanku Gretju Minnenovou, nyní ji čeká výzva v podobě Lotyšky Anastasiji Sevastovové, se kterou prohrála dva ze tří duelů.