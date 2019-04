Plíškovou čeká v Praze někdejší vítězka turnaje, Strýcovou vyzve v derby Muchová

před 2 hodinami

Bez českého derby v prvním kole se to neobejde. Los ženského tenisového turnaje J&T Banka Prague Open rozhodl o tom, že hned v prvním kole si to rozdají Barbora Strýcová a Karolína Muchová, která dostala do podniku divokou kartu. Nasazená jednička Karolína Plíšková potká na úvod vítězku turnaje z roku 2017 Němku Monu Barthelovou.

Los v pražské Stromovce obstarala další účastnice pavouka Kateřina Siniaková, kterou čeká Dalila Jakupovičová, až 102. hráčka světa. "Je to pro mě určitě hratelný los, byly tam těžší soupeřky. Jsem spokojená, ale nebudu moc řešit, kdo je na druhé straně, budu se hlavně snažit předvést svůj dobrý výkon," řekla Aktuálně.cz po losu Siniaková. Sama se chtěla vyhnout českému derby v prvním kole, ale při tahání čísel to v závěru nešlo jinak než postavit dvě domácí hráčky proti sobě. Barbora Strýcová tak vyzve Karolínu Muchovou, která do turnaje dostala divokou kartu místo Lucie Šafářové. V hlavní fázi turnaje se představí ještě Markéta Vondroušová a Kristýna Plíšková. Na první číhá některá z kvalifikantek, druhá změří síly s Ruskou Natalií Vichljancevovou. Hlavní soutěž startuje v pondělí 29. dubna. 15 fotografií Kvitová i Plíšková ozdobily večírek ve Stuttgartu, Kerberovou bavil herec z Chirurgů Kvalifikace tenisového turnaje žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250.000 dolarů): 1. kolo - zápasy s českou účastí: Bouzková (2-ČR) - Mihalíková (SR) 6:3, 6:2, Smitková (3-ČR) - Zarycká (ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, Allertová (ČR) - Ormaecheaová (Arg.) 6:3, 6:2, Haddadová Maiaová (4-Braz.) - Štefková (ČR) 6:4, 6:2, Bolsovová (7-Šp.) - Šumová (ČR) 6:4, 6:2, Serbanová (Kypr) - Martincová (ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Paoliniová (It.) - Marková (ČR) 6:3, 6:1.

autor: Miroslav Harnoch | před 2 hodinami