Rozjetá Vondroušová nedala v Istanbulu v českém souboji o finále Strýcové šanci

Tenistka Markéta Vondroušová zvládla s přehledem český duel v semifinále antukového turnaje v Istanbulu a po výhře 6:2, 6:1 nad Barborou Strýcovou postoupila podruhé v sezoně do finále. O druhý titul v kariéře se v neděli utká s šestou nasazenou Chorvatkou Petrou Martičovou, které vzdala Margarita Gasparjanová z Ruska.

Devatenáctiletá Vondroušová porazila o 14 let starší Strýcovou i ve třetím vzájemném zápase, ani tentokrát neztratila proti zkušenější krajance jediný set. V obou sadách prolomila své deblové partnerce z istanbulského turnaje podání třikrát v každé sadě, zatímco sama na servisu neuspěla jen jednou.

Vedení se Vondroušová ujala brejkem hned v prvním gamu a Strýcová ve zbytku zápasu marně hledala cestu, jak vývoj zvrátit. Zatímco sama zahrála jen osm vítězných míčů a nasbírala 31 nevynucených chyb, Vondroušová ji zasypala 20 vítěznými míči a postup vybojovala po necelé hodině a půl.

"Jsem ráda, že to mám za sebou a úspěšně. Bára je pro mě těžká soupeřka. Hrajeme spolu debla, rozumíme si a tak si naše zápasy moc neužívám," řekla Vondroušová. "Dneska výsledek úplně neodráží, co se na kurtu dělo. Skoro všechny gamy byly přes shodu. Byl to fakt boj," konstatovala.

Finále si letos rodačka ze Sokolova zahrála už na konci února v Budapešti, formu pak potvrdila dvěma čtvrtfinále v Indian Wells a v Miami. Na antuce se úspěšně rozehrála o víkendu ve Fed Cupu, v němž vyhrála obě dvouhry v baráži proti Kanadě.

První a zatím jedinou trofej získala Vondroušová před dvěma lety na turnaji v Bielu. Postupem do třetího finále v kariéře si vylepší žebříčkové maximum, kterým bylo dosud 43. místo, a poprvé pronikne do první čtyřicítky.

S Martičovou se utká počtvrté. Všechny tři předchozí duely vyhrála osmadvacetiletá Chorvatka, a přestože byly zápasy pokaždé vyrovnané, Vondroušová v nich nezískala ani set. Naposledy s Martičovou prohrála v lednu na Australian Open.

Tenisový turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová - Strýcová (obě ČR) 6:2, 6:1, Martičová (6-Chorv.) - Gasparjanová (Rus.) 6:1, skreč.

Tenisový turnaj mužů v Budapešti (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - semifinále:

Berrettini (It.) - Djere (5-Srb.) 6:4, 6:2, Krajinovič (Srb.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,746.455):

Dvouhra - semifinále:

Medveděv (7-Rus.) - Nišikori (4-Jap.) 6:4, 3:6, 7:5.