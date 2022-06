Nepochopitelné, hodnotí Muchová chaos kvůli válce. Čeká ji pád z první stovky

Karolína Muchová prudce klesá světovým žebříčkem. Po Wimbledonu, kde vypadla v prvním kole po jasné prohře s Rumunkou Simonou Halepovou, už nebude hráčkou první stovky.

Londýn (od našeho zpravodaje) - V lednu na Australian Open česká tenistka kvůli zranění nemohla obhajovat semifinále, v Londýně zase neměla šanci napodobit loňské čtvrtfinále. I kdyby sebevíc zářila, body se v All England Clubu letos stejně neudělují.

Pětadvacetiletá Karolína Muchová dorazila v úterý mezi novináře smutná, ale odhodlaná bojovat dál i přes nepřízeň osudu.

Co jste říkala na los, který vám do prvního kola přisoudil bývalou šampionku a jednu z favoritek?

Byl to určitě těžký los, ale nejsem nasazená, takže se nedá očekávat, že bych to ve své pozici měla lehké.

Halepová hrála výborně, ve velkém tempu. Jaký máte dojem ze zápasu?

Ona hrála tak, jak potřebovala. Já jsem dnes moc na kurtu nebyla, takže se na ten zápas spíš snažím zapomenout.

Co konkrétně vám nešlo?

Je brzy po zápase, teď mi přijde, že mi nešlo skoro nic. Dělala jsem hodně lehkých chyb, byl to takový nesoustředěný výkon. Bylo tam víc faktorů včetně pohybu. V posledních dnech jsem sice na trávě trénovala suprově, ale do zápasu jsem to dnes nepřevedla.

Těší vás aspoň zlepšený zdravotní stav? Ze zranění kotníku, které jste utrpěla na Roland Garros, jste se dostala poměrně rychle…

To ano. Jsem zdravá, nic mě nebolí. To je fajn. Nohu jsem měla deset dní v takové ortéze. Každý den jsem dělala rehabilitace, kryoterapie, což mi hodně pomohlo. Kotník se rychle hojil. Nikdo z týmu nečekal, že to půjde tak rychle. Mohla jsem se docela rychle vrátit.

S jakými ambicemi jste tedy jela na Wimbledon?

Měla jsem dobrý pocit, v trénincích jsem se cítila fajn. Myslela jsem, že tady můžu zahrát dobře, ale nevyšlo to. Nebyl to můj den.

Umíte hodit věci rychle za hlavu?

Zase je dobré si z toho něco vzít. Porážky přece jen člověka posouvají víc než nějaká jednoduchá výhra. Dobré je určité věci zapomenout, ale také se z toho poučit. Určitě už na dalších turnajích nechci takhle prohrát. Pár dní se v tom asi budu babrat a snad si z toho vezmu motivaci. Na betonech snad takový výpadek na kurtu mít nebudu.

Wimbledon se letos hraje bez bodů. Kateřina Siniaková říkala, že se jí špatně hledala motivace, když člověk ví, že může jen ztratit, i kdyby předvedl sebelepší výkony. Jak jste to cítila vy?

Při hře jsem na to nemyslela. Neřekla bych, že mi to v dnešním výkonu ubralo. Že jsem tady prohrála v prvním kole, je z tohoto důvodu asi jediné pozitivum, které na tom můžu najít. Stejně bych odešla s nulou, i kdybych celý turnaj vyhrála. Před turnajem mě mrzelo, že tady nejsou body a vnitřně to asi každý cítí, ale že by mi to vzalo motivaci, to ne.

Jaký máte vůbec názor na specifika letošního Wimbledonu? Organizátoři nejprve z turnaje vyřadili ruské a běloruské tenisty, ATP a WTA pak reagovaly neudílením bodů…

Na tom největším, nejprestižnějším turnaji nemít body, to je pro mě nepochopitelné rozhodnutí, které nikomu nepomůže. Kdyby z toho vyšlo něco, co pomůže Ukrajině, tak bych to pochopila, ale tohle nepomůže ničemu a nikomu.

Co vás čeká v nebližší době? Budete hrát turnaj v Praze?

Přihlásila jsem se tam a jen doufám, že se tam se svým rankingem dostanu. Budu už mimo první stovku. Byl to letos po Australian Open druhý grandslam, na kterém jsem nemohla obhájit hodně bodů, takže spadnu výrazně. Do dvoustovky ale snad budu.

Jak velký je to problém?

Problém to je. Budu ráda, když se dostanu na "dvěstěpadesátku" do Prahy. Nicméně můžu ještě využít chráněný žebříček na pár turnajů, určitě to využiju na US Open a možná na Cincinnati. Hru na tyhle turnaje mám, určitě se necítím jako hráčka z druhé stovky. Jde o to zahrát dobře a vrátit se tam, kam si myslím, že patřím.