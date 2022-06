Jedna kvůli bombám stěhovala rodiče, druhá chodí k psychologovi. Teď se spolu utkají

V druhém kole ženské dvouhry Wimbledonu se bude hrát emotivní ukrajinský duel mezi Lesjou Curenkovou a Anhelinou Kalininovou. Obě hráčky přiznaly, že se od únorového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu špatně soustředí na tenis a myšlenkami jsou stále u svých blízkých doma.

"Necítím se dobře, mám starosti. Od začátku války cítím napětí pokaždé, když bombardují oblast, kde žiju. A i když pracuju každý den s psychologem a snažím se těmhle pocitům vyhnout, nejde to," uvedla třiatřicetiletá Kyjevanka Curenková po pondělním vítězství v 1. kole nad Britkou Jodie Burrageovou.

Pětadvacetiletá Kalininová u sebe ubytovala rodiče, jejichž dům v Irpini u Kyjeva byl těžce poničen na začátku ruské invaze. "V domě jsou obrovské díry a žádné byty už tam nejsou. Nedá se tam žít, takže mám rodiče ve svém bytě, kde žiju s manželem. Jsem šťastná, že jsou v bezpečí, mají možnost žít a já můžu hrát tenis," řekla devětadvacátá nasazená Kalininová, jež v prvním kole zdolala Maďarku Annu Bondárovou.

Obě Ukrajinky se shodly na tom, že se ve Wimbledonu cítí příjemněji než na jiných turnajích WTA Tour, protože se nemusí setkávat s hráčkami z Ruska a Běloruska. All England Club totiž na rozdíl od ostatních turnajů zástupcům spojeneckých zemí start neumožnil.

"Je fajn být na turnaji, kde nemusím vidět hráčky z těch zemí. Ve většině případů to není nic osobního, ale jsme prostě v situaci, kdy naše země jsou ve válce. Rozhodně se tady cítím lépe," uvedla 101. hráčka světového žebříčku Curenková.

Dodala, že otevřenou podporu Ukrajině projevila v rozhovoru s ní pouze jedna hráčka z Běloruska. "Neslyšela jsem o nikom jiném, kdo by se vyslovil proti válce. Takže neznám jejich názory a z toho, že se mnou nemluví, mám špatný pocit a úzkost," řekla Curenková o hráčkách z Ruska a Běloruska.

Kalinová nepovažuje za spravedlivé, že WTA Tour a mužská ATP Tour zareagovaly na zákaz startu Rusů a Bělorusů ve Wimbledonu rozhodnutím, že se na londýnské trávě nebudou udělovat body do světového žebříčku. "Nedají se přece porovnávat body a zákaz startu těch hráčů s tím, co se děje na Ukrajině," řekla. "Nemůžete srovnávat to, o co (Rusové a Bělorusové) přicházejí, s tím, že umírají spousty lidí, lidé jsou na útěku, matky s dětmi, lidé ztrácejí členy rodiny, peníze, práci. Nemají nic, jsou v podstatě bezdomovci."

I když jsou tenisové profesionálky téměř neustále na cestách, jejich myšlenky ovládá válka v jejich vlasti. "Emočně už pro mě tenisové vítězství nebo porážka nic neznamenají. Můj život ovládá jen jedno téma: válka. A tu nic nepřekoná," řekla vítězka čtyř turnajů WTA Tour Curenková.

Výhry, a to především na štědře dotovaných grandslamech, ale dávají možnost finančně pomoci rodině a dalším lidem na válkou zničené Ukrajině. "Záleží mi na tom, protože čím dál dojdu, tím více peněz vydělám pro rodinu a další lidi. Nejsem žádná superhvězda, takže pomáhám, jak se dá. A těch lidí, kteří pomoc potřebují, je hodně, takže je to pro mě velká motivace," řekla Kalininová. Za postup do 2. kola se ve Wimbledonu rozdává 78.000 liber (2,2 milionu korun), ve 3. kole je to už 120.000 liber (3,4 milionu korun).

Curenková s Kalininovou by rády ve vzájemném zápase nastoupily se stužkou v modro-žlutých ukrajinských barvách, ale nejsou si jisté, zda jim to organizátoři dovolí. "Uvidíme, co bychom mohli udělat ještě jiného. Pobavíme se o tom," řekla za obě Kalininová.