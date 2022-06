Nadal si dal požadavek, že nechce Rosola. A já jsem povstal z popela, říká Čech

Na Wimbledonu ukázal, že ještě nepatří do sportovního důchodu. Lukáš Rosol měsíc před sedmatřicátými narozeninami prošel grandslamovou kvalifikací a v prvním kole pět setů mučil nasazeného favorita Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Lehce zklamaný, ale hrdý na to, že si po letech zase zahrál na grandslamovém turnaji. S ambivalentními a nostalgickými pocity opouštěl Lukáš Rosol slavný All England Club.

Posvátné místo, na kterém takřka na den přesně před deseti lety senzačně vyřadil Rafaela Nadala.

"Byl jsem rozehraný, mohl jsem toho využít. Ale moc si toho vyčítat nemůžu. Kdyby to dnes vyšlo, byla by to pohádka. Jsem rád za svůj výkon, který jsem vytáhl odněkud z paty," promlouval v jedné z malých mediálních místností klidným hlasem k českým novinářům.

Po konci zápasu si na kurtu číslo 15 ještě chvíli poseděl na lavičce. Jako by se mu s Wimbledonem nechtělo loučit.

"Je to tak, ještě jsem nechtěl odcházet. Chtěl jsem hrát dál. Byl jsem dobře připravený i fyzicky, klidně bych hrál šestý set. Už byl konec, ale říkal jsem si, že ještě chvíli posedím. Užíval jsem si to," vysvětlil.

Odjíždět bude spokojený. Z pozice 280. hráče světa poměrně logicky. Ještě jednou si dokázal, že může hrát na nejvyšší úrovni. Slovo "alive - naživu" vytetované za jeho pravým uchem dostalo další význam.

"Může to znamenat, že jsem nakonec povstal z popela, že jsem ještě neřekl poslední slovo, že ještě něco zahraju," popisoval Rosol spokojeně.

Baví ho hrát s dobrými soupeři. Ostatně, toužil znovu vyzvat i Rafaela Nadala, držitele rekordních 22. grandslamových titulů. Los mu ale tentokrát nepřál.

"Rafa měl asi požadavek, že nechce Rosola," smál se český tenista. "Opravdu jsem ho chtěl, nebo nějaké jiné velké jméno. Chtěl jsem jít na velký kurt proti těžkému soupeři, abych si užil atmosféru."

Lidé mu legendární duel druhého kola Wimbledonu 2012, v němž v úžasné pětisetové bitvě přetlačil španělskou superstar, připomínali možná až moc. "Asi dvacet, třicet lidí mi říkalo, že budu hrát zase s Nadalem. Já už tomu potom taky věřil," smál se Rosol.

Někdejší daviscupový reprezentant ještě rakety do sklepa odnášet nechce, i když se potácí po challengerech, kde získává jen minimální počet bodů a přešlapuje na místě.

"Chci dokončit tuhle sezonu a ještě mám v hlavě tu příští. Prostě chci ještě hrát, cítím se fajn. Užívám si to a cítím oddanost tenisu," prohlásil.

Honit se za body a žebříčkovým postavením už ale nechce. "Teď pojedu na pohodu, budu si to víc užívat. Možná už se na grandslam nepodívám, ale pořád mám touhu zahrát si na hezkých turnajích," uzavřel hráč, který to na žebříčku dotáhl nejvýše na 26. místo v září 2014.