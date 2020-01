Nebylo to fér, uznal Federer po svém vítězství. V Melbourne mu chybí jediné do stovky

Devětadevadesátý vyhraný zápas na tenisovém Australian Open si připsal Švýcar Roger Federer.

Třetí nasazený Federer se dostal na kurt v devět večer místního času a spěchal, aby skončil před půlnocí. Dvacetinásobný grandslamový vítěz nastřílel 14 es, celkem měl 42 vítězných úderů a Srba Filipa Krajinoviče vyprovodil z kurtu z 6:1, 6:4, 6:1 za devadesát minut. Ve třetím kole nechyběl od premiéry na turnaji v roce 2000 ani jednou.

"Cítil jsem se na kurtu opravdu uvolněně," řekl osmatřicetiletý Federer a přiznal, že měl výhodu. Zápas prvního kola odehrál už v pondělí, kdežto Srb dokončil odložený pětisetový souboj až v úterý. "Nebylo to úplně fér, on hrál včera tři a půl hodiny a já nic. Je mi ho trochu líto, na druhou stranu je třeba drobné výhody využívat."

V boji o osmifinále se šestinásobný vítěz úvodního grandslamu Federer utká s domácím Johnem Millmanem. Australanovi má co vracet, jelikož s ním nečekaně prohrál předloni ve 4. kole US Open. "Tenkrát jsem to málem nepřežil. Hrálo se v horku a jemu to nevadilo. Je nebezpečný, ale skvělý chlapík a těším se," řekl Švýcar.

V případě výhry zaznamená stý vítězný duel v Melbourne. Stovky by dosáhl na druhém grandslamu, ve Wimbledonu už vyhrál o utkání víc.