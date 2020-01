Nekončící řada českých tenistek udivuje Wilandera. Inspirují celý svět, říká

Když už se zdá, že největší hvězdy pomalu končí, objeví se generace nových, možná ještě slibnějších. České tenistky jsou na okruhu WTA sezonu co sezonu pořádně vidět a obdivuje je i bývalá světová jednička Mats Wilander.

Karolína Plíšková a Petra Kvitová jsou věkem i výkonností na absolutním vrcholu, obě hýbou pořadím v první desítce a brousí si zuby na grandslam. Těsně za nimi už se derou nahoru mladice Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. A v prostějovské líhni už se šušká o dalších hvězdných teenagerkách sestrách Fruhvirtových.

"Nevím jak to Češi dělají, ale nějak se jim daří objevovat nové a nové tenistky. Když mají jednu, hned zazáří další a po ní další. Vypadá to, že tahle série nikdy neskončí," uvedl pro Aktuálně.cz bývalý švédský tenista Mats Wilander.

Na Australian Open bylo hned pět Češek mezi 32 nasazenými hráčkami. Celkem jich v hlavní fázi turnaje bylo devět. Dlouhodobě lepší je v tomto ohledu jen Amerika s neporovnatelně větší členskou základnou.

"V tak malé zemi hraje tenis tolik dívek a jsou úspěšné. Jste inspirací pro zbytek světa," nešetří chválou expert Eurosportu.

Plíšková s Kvitovou patří na prvním grandslamu sezony k favoritkám. Vždyť obě tu loni prošly od poslední čtyřky a druhá jmenovaná dokonce do finále. Obě ale na zisk jedné ze čtyř nejcennějších trofejí dlouho čekají.

"Petra na to fyzicky rozhodně má, vypadá velmi dobře. Jestli i psychicky, to už si nejsem tak jistý. Nevím, nakolik je pro ni tenis důležitý poté, co se jí stalo," připomenul Wilander její řezné zranění ruky po přepadení v Prostějově.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka ovládla po návratu na kurty od hrůzného zážitku hned osm turnajů, ale žádný nebyl z podniků velké čtyřky.

"Problém u ní stále je, že jeden den hraje naprosto fenomenální tenis a druhý den úplně propadne. Na druhou stranu myslím, že se jí tohle daří zlepšovat a dělá vše pro to, aby ještě jednou grandslam vyhrála, věřím, že se jí to podaří," myslí si Wilander.

Stejnou snahu projevuje i Karolína Plíšková. Kvůli cestě za premiérovým grandslamem opět vyměnila kouče, tentokrát angažovala znovu muže Daniela Vallverdua.

"Myslím, že to byl dobrý tah. Může jí pomoct. Pracoval s Andy Murraym, udělal spoustu práce s Magnusem Normanem nebo Stanem Wawrinkou. Tím, že nikdy netrénoval nikoho z okruhu WTA, jí dodá zase trochu jiný rozměr v myšlení na kurtu. Mužský tenis je víc o taktice než o emocích," vysvětlil Wilander.

Obě Češky už mají za sebou postup do druhého kola. Kvitovou čeká v noci na středu od 1:00 duel se Španělkou Paulou Badosaovou, Plíškovou pak ve čtvrtek vyzve Němka Laura Siegemundová.