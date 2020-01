Po těžkém testu soupeřka z Prahy. Uvidíme, kdo to víc napálí, tuší Kvitová

Překvapivě těžkým testem prošla Petra Kvitová ve druhém kole tenisového Australian Open. V utkání s mladou Španělkou Paulou Badosaovou otáčela vývoj první sady, ve druhé odvracela setboly a uspěla dvakrát 7:5.

"Bylo to o nervech, o větru, o soupeřce," řekla loňská finalistka v Melbourne Kvitová na tiskové konferenci. "Nehrála jsem úplně tak, jak bych si přála. Občas jsem se trápila na servisu. Když to tak vezmu, je důležité si takovým zápasem projít."

Zatímco v prvním kole potřebovala na postup přes krajanku Kateřinu Siniakovou jen padesát minut, s 97. hráčkou světového žebříčku Badosaovou trval téměř tak dlouho první set. Kvitová v něm ztrácela 2:4. "A nějak jsem to otočila," oddechla si.

Ve druhé sadě svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka neudržela brejk z úvodu a za stavu 4:5 prohrávala při svém podání 0:40. Všechny tři setboly odvrátila, ale při druhém měla štěstí. Prohoz z rakety juniorské šampionky French Open z roku 2015 dopadl těsně vedle postranní čáry, což potvrdilo i jestřábí oko.

Devětadvacetiletá Kvitová si pomohla 31 vítěznými údery, z toho sedmi esy. Hlasitý výkřik na oslavu postupu vydala po hodině a 39 minutách hry.

Ve třetím kole se utká s Jekatěrinou Alexandrovovou. Ruska trénující dlouhodobě v Praze vyhrála už dvanáct zápasů za sebou - v prosinci ovládla menší turnaj v Limoges a před cestou na Australian Open získala titul v čínském Šen-čenu.

K vzájemnému duelu dojde poprvé. "Jednou jsme spolu trénovaly před sezonou v Praze, ale to bylo asi předloni. Bude to zajímavé. Hodně do toho jako já chodí. Nejspíš rozhodne prvních pár úderů, která z nás to víc napálí," očekává sedmá nasazená česká tenistka.