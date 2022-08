Nadal se vysmál obvinění. To je vtip, s McEnroem si promluvím, hájil se šampion

Nejprve čelil komplikacím na kurtu, poté zažil nepříjemnosti i na tiskové konferenci. Oba souboje ale zvládl s grácií a nadhledem. Rafael Nadal na tenisovém US Open otočil zápas prvního kola a pak se bránil obvinění, že jsou k němu rozhodčí tolerantnější v situacích kolem dodržování časového limitu.

Útok na třiadvacátý grandslamový titul, který by ho v historických tabulkách srovnal se Serenou Williamsovou, nezahájil Nadal nejlépe.

Až 198. hráč světového žebříčku, jednadvacetiletý Australan Rinky Hijikata, těžil z obrovské energie mířící na kurt z nejrozsáhlejších ochozů tenisového světa. Velký outsider na dvorci Arthura Ashe vyhrál první set 6:4 a dostal slavného protivníka pod tlak.

Následný obrat Nadal zvládl komfortně. Otupil Hijikatův entuziasmus a dovolil mu během dalších tří setů pouze osm her.

"Nehrál jsem dobře na servisu, navíc jsem byl trochu nervózní. Hrál jsem tady v New Yorku první zápas po třech letech, navíc ve večerním programu, to je vždycky plné vzrušení. Prošel jsem si těžkými momenty," přiznal Nadal po utkání.

"Člověk musí být dostatečně pokorný, aby prošel tím procesem a akceptoval, že je třeba bojovat a že je třeba trpět. A to se mi povedlo. Za dva dny snad budu hrát lépe," dodal.

Jeho dalším soupeřem bude jiný zkušený matador, Ital Fabio Fognini.

Nadal musel na tiskové konferenci řešit citlivé téma, když ho jeden z novinářů konfrontoval se záležitostí, která se kolem španělského šampiona rozebírá dlouhá léta.

"Na předchozích grandslamech vás někteří komentátoři kritizovali za to, že před servisem nedodržujete časový limit pětadvaceti vteřin. I John McEnroe na to upozorňoval," zahájil žurnalista svůj dotaz.

Nadal se nejprve musel ujistil, k čemu dotaz směřuje. "Někdy to vypadá, že jsou ve vašem případě rozhodčí benevolentní. Myslíte, že to vrhá nějaký stín na váš jinak excelentní odkaz?" pokračoval novinář.

Šestatřicetiletý Nadal ho při pokládání dotazu sledoval s nevěřícným výrazem a ani nehnul brvou. Poté se ale rozesmál.

"Považuju to za vtip," vysvětlil. "Dostal jsem v kariéře spoustu varování, nikdy za rozmlácení rakety nebo za nadávky, ale za časové limity. Mám ten problém, že se hodně potím, a od té doby, co nám ballkids nenosí ručníky, utírání nějaký čas zabere. Když se musíte jít do rohu otřít, už víte, že se dostanete do problémů s časem. Takže to často nedělám. Ale rozhodně si nemyslím, že by se ke mně rozhodčí chovali jinak," odpovídal Nadal s úsměvem bez náznaku hořkosti či podrážděnosti.

Vstřícnou náladu si zachoval i po doplňující otázce, před níž už chtěl pořadatel Nadala ušetřit, ten ale sám od sebe další dotaz povolil. Novinář se zeptal, zda by měl mít Nadal speciální pravidla jen proto, že se víc potí.

"To jsem nikdy neřekl," smál se španělský tenista. "Dodržuju pravidla, a pokud to nestihnu do 25 vteřin, pokaždé dostanu varování. Pokud to tak není, podívejte se na hodiny," řekl Nadal.

Rozhovor pak ukončil narážkou na zmíněného Johna McEnroea, bývalého amerického tenistu vystupujícího už dlouhá léta v roli komentátora a televizního experta.

"Ne, ne, opravdu si nemyslím, že by se mnou bylo zacházeno jinak než s ostatními. Nerozumím tomu, proč to John říká v televizi. Ale až ho potkám, tak si s ním o tom promluvím," smál se muž, který US Open během kariéry vyhrál čtyřikrát, v letech 2010, 2013, 2017 a 2019.