Česká revoluce v New Yorku. Svět obdivuje novou vlnu, Američané už znají "Pojď!"

Hlavní soutěž ještě nezačala a český tenis už plní titulky zahraničních sportovních médií. Z kvalifikace na US Open prošly tři náctileté naděje: Linda Nosková, Sára Bejlek a Linda Fruhvirtová. Celkem se tak v prvním kole závěrečného grandslamu sezony, který startuje dnes, představí deset českých tenistek.

Rok po nekompromisní a unikátní desetizápasové jízdě mladičké Britky Emmy Raducanuové, historicky první kvalifikantky pózující se singlovou grandslamovou trofejí, se na kvalifkační boje v New Yorku upřela mnohem výraznější pozornost médií.

Jednoznačně nejsilněji z nich rezonují výkony českých teenagerek.

"V Praze by řekli Pojď," píší oficiální stránky amerického grandslamu s narážkou na oslavný výkřik, který ve světě tenisu zpopularizovala zejména dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová.

Linda Nosková, 17 let. Linda Fruhvirtová, 17 let. Sára Bejlek, 16 let. Tři budoucí hvězdy si zahrají hlavní soutěž.

Nosková, jež už ve světovém žebříčku figurovala i na 87. pozici, atmosféru grandslamu poprvé ochutnala na jaře v Paříži. Další dvě Češky zažijí v New Yorku premiéru na turnajích velké čtyřky.

Debutantky představuje organizace WTA v samostatném článku uvedeným velkou fotografií Sáry Bejlek a jejího vítězného gesta. "Bude první ženou narozenou v roce 2006, která si zahraje v hlavní soutěži grandslamu," připomíná web.

Pro upřesnění, podobný primát si připíše i Fruhvirtová, ročník 2005. Na grandslamu se totiž dosud nepředstavila ani žádná dívka narozená právě v tomto roce.

"Nevyčerpatelný český rezervoár tenisových zásob," žasne v titulku server Tennisnet.

Ve chvíli, kdy české barvy po mnoha a mnoha letech kompletně vypadly z elitní dvacítky rankingu WTA a výkonnost zavedených osobností v čele s Karolínou Plíškovou, Barborou Krejčíkovou a Petrou Kvitovou letos povážlivě stagnuje, jde o jasný signál, že český ženský tenis v nejbližší budoucnosti z pozice velmoci ustupovat nebude.

"My těch dobrých holek celkově máme hrozně moc. A pořád přibývají, pořád se nabalují další a další. Vznikla opravdu široká základna, je to vlna za vlnou. Nejsem schopen analyzovat, čím to je," řekl před dvěma týdny deníku Aktuálně.cz David Škoch, nehrající kapitán úspěšných českých mládežnických výběrů.

Když se měl rozhodnout, jaká z mladých pušek, které měl šanci během několika let do detailu poznat, může v budoucnu patřit do nejužší světové špičky, ukázal na Bejlek.

"Hrozně těžké na to odpovědět. Každá ta holka je jiná a všechny podle mě mají velkou šanci se tam dostat. Některé faktory jsou samozřejmě nepředvídatelné, počínaje zdravím a štěstím. Pokud bych měl ale opravdu někoho tipnout, myslím si, že hodně vysoko by se mohla dostat Sára Bejlek."

To ještě netušil, co tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou předvede o čtrnáct dní později v newyorském Flushing Meadows.

"Umí hrát skvěle zápasy. Jasný zápasový typ. Umí hrát ty velké, zásadní míče v zápasech za důležitých stavů. A to je samozřejmě klíčová věc," popsal hlavní důvod svého tipu.

Bejlek v New Yorku přesně ukázala, co tím Škoch myslel, a po psychicky náročných bitvách vyřadila hned dvě zkušené hráčky, dlouhodobé členky širší elity: Francouzku Kristinu Mladenovicovou a Britku Heather Watsonovou. Obě přetlačila ve třetím setu, těsným rozdílem dvou her.

"Bejlek už vypadala jako jasně poražené, prohrávala 3:5 ve třetím setu. Pak ale vyhrála čtyři hry v řadě. V prvním kole to bude mít strašně těžké, ale její mladistvé nadšení ji klidně může hnát dál," zmiňuje Tennisnet.

Šestnáctiletá tenistka, jež byla minulý týden nejmladší ze všech v první dvoustovce světa, si do prvního kola přála loučící se Serenu Williamsovou, místo toho vyzve v pondělí večer středoevropského času Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Aktuálně pětatřicátá hráčka žebříčku vyhrála v USA dva turnaje po sobě, slavila ve Washingtonu i v Clevelandu.

Zatímco Bejlek bude jasnou outsiderkou, její skoro vrstevnici Lindu Fruhvirtovou považují sázkové kanceláře za mírnou favoritku. Starší ze sesterského dua čeká v úvodní rundě Číňanka Wang Sin-jü. Ve druhém dějství by mohla Fruhvirtová narazit na dvojnásobnou grandslamovou vítězku Garbině Muguruzaovou.

Krutý los má Linda Nosková. Čeká ji duel s krajankou, čtvrtfinalistkou letošního Wimbledonu Marií Bouzkovou. Ta, která uspěje, může ve druhém kole potkat další Češku Karolínu Plíškovou.

Kromě Bejlek se v prvním dnu US Open představí ještě Barbora Krejčíková a Karolína Muchová, z trojice českých mužů pak Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, další čeští debutanti na americkém grandslamu.