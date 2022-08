"Vždyť jí je šestnáct." Video plácání po zadku mladé české tenistky obletělo svět

Při proměněném mečbolu jí vypadla raketa z ruky, jako by vyhrála turnaj. Česká tenistka Sára Bejlek přitom v 16 letech ovládla kvalifikaci dospělého US Open. Na sociálních sítích pak zarezonoval nejen její skvělý výkon, ale i pozápasová oslava s tatínkem a trenérem.

Neměří ani 160 centimetrů, v lednu oslavila teprve šestnáctiny, přesto si v New Yorku na prestižním US Open připsala skalpy velkých jmen a protáhla se do hlavní fáze turnaje.

Před Bejlek se v kvalifikaci musela sklonit někdejší světová desítka Kristina Mladenovicová, Australanka Priscilla Honová a naposledy i někdejší britský talent a 38. hráčka žebříčku Heather Watsonová.

"Je to pro mě neskutečný úspěch. Jela jsem si to sem hlavně užít a dostala jsem se do hlavní soutěže. Jsem za to neskutečně ráda," řekla Tenisovému světa Bejlek po postupu.

Její postup byl vzhledem k nízkému věku hodně sledovanou událostí a na sociálních sítích přišlo na přetřes i to, jak s týmem výhru slavila.

"Nechutné, vždyť jí je 16 let," pohoršovala se jedna z tenisových fanynek u videa, na kterém dva pánové z týmu při gratulaci poplácávají po zadku.

Marné byly argumenty některých českých fandů, že prvním z gratulantů byl tatínek české tenistky. "To mi přijde snad ještě horší," zněla jedna z odpovědí.

Hráčka z Hrušovan nad Jevišovkou si každopádně úspěch náležitě užila a dokázala se odměnit po svém.

"Za postup jsem se původně chtěla odměnit návštěvou české restaurace a tatarákem, ale ta už bude mít asi zavřeno. Takže to asi bude pizza na pokoj," prohlásila.

Na dálku jí fandili i její blízcí v jihomoravském rodišti. Teď jí budou držet palce v těžké bitvě prvního kola. Los jí totiž jako první grandslamovou soupeřku určil Rusku Ljudmilu Samsonovovou, která vyhrála na americké šňůře dva turnaje v řadě.