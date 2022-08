Bouzková prožívá v New Yorku mistrovství republiky, její šofér schytává české hitovky

Až na pátý pokus se podařilo tenistce Marii Bouzkové postoupit na grandslamovém US Open do druhého kola. Po úvodním triumfu nad krajankou Lindou Noskovou 6:2, 6:7, 6:2 na ni čeká v další fázi jiná Češka Karolína Plíšková.

Rodačka z Prahy chce i na betonových kurtech ve Flushing Meadows těžit z úspěšné vlny, kterou nastartovala od postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. Vedle tradičních rituálů poslouchá v New Yorku při cestě autem na kurty české písničky.

"Pro mě je vždy dobré, když mám odehráno dost zápasů a to se mi od začátku daří. I když je každý turnaj jiný, odehrané zápasy mi zůstávají v hlavě. Cítím, že mám nahráno a mohu z toho čerpat. Ty zkušenosti jsou důležité a chci toho využít i dál," řekla českým novinářům Bouzková.

Jednačtyřicátá hráčka světa se s Noskovou utkala podruhé v krátké době. Na konci července s ní svedla souboj v semifinále turnaje WTA v Praze. Čtyřiadvacetiletá Bouzková tehdy proti o sedm let mladší krajance také uspěla a nakonec celý turnaj ovládla.

"Ze začátku to probíhalo docela v pohodě, ale pak se to trochu zvrtlo. Jsem ráda, že jsem ten třetí set vybojovala. Ve druhém jsem si to zkomplikovala (nedopodávala zápas za stavu 5:3), Linda do toho začala více chodit a já byla naopak pasivní. Koncovka mi vypadla, ale jsem ráda, že jsem se poučila z předloňského ročníku, kdy mi to taky takhle uteklo," popsala Bouzková.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu nebyla před posledním grandslamovým turnajem sezony zdravotně fit. Kvůli potížím se zády odstoupila z turnaje v Cincinnati. "Nechtěla jsem riskovat US Open, tak jsem si raději odpočinula. Teď už je ale vše v pořádku," ujistila.

Přestože se do druhého kola turnaje v New Yorku dostala poprvé v životě, netajila, že má místní podnik ráda. "Hraje se mi tu dobře, jen se mi zde nedařily koncovky. Kurty jsou rychlejší, ale když dobře podávám a hraji agresivně, vyhovuje mi to," uvedla Bouzková, která čerpá klid v Central Parku, v jehož blízkosti bydlí.

Zatímco ve Wimbledonu si čtyřiadvacetiletá tenistka dávala za vítězství jahody se smetanou, v New Yorku si při cestě do Národního tenisového centra Billie Jean Kingové zase pouští v autě písničky. "Bohužel řidič vždy schytá nějaké české hitovky jako například Mirai," řekla s úsměvem Bouzková. "Rituály ale máme pořád stejné. Je jedno, kde se člověk zrovna nachází. Snažím se být v týmu a uzavřená," doplnila.

Po vítězství nad krajankou Noskovou se nyní Bouzková pokusí vylepšit své stávající maximum na US Open proti další Češce Karolíně Plíškové. "Poslední dobou se snažím los nevnímat a ani nepřemýšlím, který by byl lepší nebo horší. S Kájou to bude velice těžký zápas, ale máme čas se na něj připravit. Je to takové mistrovství České republiky v New Yorku," dodala Bouzková.