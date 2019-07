Vítězný návrat po operaci. Murray postoupil s Herbertem do druhého kola deblu

před 2 hodinami

Po dvou letech a lednové další operaci kyčle se domácí hrdina Andy Murray vrátil do Wimbledonu vítězně. Dvojnásobný vítěz londýnského grandslamu ve dvouhře se po problémech s nohou přihlásil jen do debla a s francouzským tenistou Pierrem-Huguesem Herbertem prošli ve čtvrtek večer už pod umělým osvětlením do druhého kola.

"Už jen to, že můžu být na kurtu a hrát, je skvělé. Nemám bolesti, jsem zdravý, radost je zpátky. A navíc jsme vyhráli a moc si užili příjemnou atmosféru," řekl dvaatřicetiletý Murray. Zpočátku byl nervózní, i když ve Wimbledonu už prožil řadu velkých zápasů. Trofej na domácím grandslamu vybojoval v letech 2013 a 2016. "Lehká nervozita mě zpočátku trochu svazovala, ale jak zápas plynul, tak to bylo lepší," řekl. V zimě se přitom obával, že druhá a mnohem složitější operace mu ukončí kariéru. O půl roku později se vrátil, rozehrál na turnaji v Queen's Clubu a se španělským veteránem Felicianem Lópezem tam získali titul. S Herbertem ve čtvrtek porazili rumunsko-francouzský pár Marius Copil, Ugo Humbert 4:6, 6:1, 6:4 a 6:0. Dnes večer se Murray představí v All England Clubu znovu v ostře sledovaném mixu s americkou hvězdou Serenou Williamsovou.

autor: ČTK | před 2 hodinami