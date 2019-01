Muguruzaová vydřela postup ve tři ráno. Hrát takhle pozdě není zdravé, řekla soupeřka

před 2 hodinami

Tři hodiny a 12 minut ukazovaly hodiny v Melbourne, když byl dohrán poslední zápas dnešního programu tenisového Australian Open. Španělka Garbiňe Muguruzaová a Britka Johanna Kontaová nastoupily na kurt půl hodiny po půlnoci, vůbec nejpozději, co kdy v historii turnaje utkání v Melbourne začalo. A bojovaly téměř tři hodiny. Do třetího kola prošla Muguruzaová.

"Nebylo to ideální, to by nebylo pro nikoho. Není dobré vyvíjet fyzickou aktivitu v době, kdy se má spát. Podle mě to není zdravé a vlastně je to i docela nebezpečné," řekla Kontaová. "Ale samozřejmě jsme obě byly na stejné lodi, takže jsme se obě chtěly s takovou výzvou vypořádat," dodala po porážce 4:6, 7:6 a 5:7.

V Areně Margaret Courtové, do níž se vejde až 7500 diváků, už bylo nad ránem jen pár stovek lidí. "Vážně nemůžu věřit, že nás ve 3:15 někdo sleduje," uvedla Muguruzaová v rozhovoru na kurtu. "Přitom takový hezký zápas, škoda, že si ho lidi neužili během dne," litovala.

Podle mluvčí grandslamu dostaly obě hráčky možnost odehrát zápas na kurtu číslo 3. Tam už byl program dávno ukončen, zatímco v jejich aréně ho zdržely předchozí dlouhé bitvy. Tenistky se ale zalekly předpovědi počasí s deštěm a zůstaly v Areně Margaret Courtové, protože ta má zatahovací střechu.

Až do dneška začal nejpozději zápas na Australian Open minutu před půlnocí. Loni takto pozdě rozehrály duel Elise Mertensová a Darja Gavrilovová. Ale rekordně pozdní konec to dnes nebyl. Přesně ve 4:34 ráno dohráli v roce 2008 Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis.

Na otázku, co teď Muguruzaová hodlá dělat, měla jasný plán: "Dám si snídani," řekla bývalá světová jednička. "No a pak se musím dát dohromady, byl to hodně těžký zápas," dodala tenistka, která má už dva tituly z grandslamů. V roce 2016 vyhrála Roland Garros a předloni Wimbledon. V sobotu se ve třetím kole utká se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou.