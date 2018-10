Kvitová vyhraje celý turnaj, tvrdí v Americe. Smělý odhad může spláchnout Wozniacká

před 48 minutami

České tenistky odehrají v úterý své druhé zápasy v základní skupině Turnaje mistryň. Samozřejmě půjde o hodně.

Praha - Když americký tenisový odborník Steve Tignor něco předpovídá, častokrát se nemýlí. Za jeho skvělými tipy stojí dlouhá léta praxe, pilné studium tenisových pořádků i velmi dobrá intuice. I jeho ale dostihla současná nevyzpytatelnost ženské tenisové špičky.

Už po prvních zápasech je výrazně ohrožena jeho předpověď toho, jak dopadne letošní Turnaj mistryň v Singapuru.

Analýza na serveru tennis.com totiž výrazně favorizovala hráčky, které v prvním kole padly. Z červené skupiny by podle Tignora měly postoupit Němka Angelique Kerberová a Japonka Naomi Ósakaová. Z té bílé zase Dánka Caroline Wozniacká a Češka Petra Kvitová.

Predikce dále hovoří o tom, že v semifinále zdolá obhájkyně titulu Wozniacká japonskou šampionku US Open a Kvitová si poradí s výzvou v podobě úřadující wimbledonské vítězky. Finále by pak měla ovládnout právě česká hráčka po souboji s Dánkou.

Jenže už po prvním duelu se Petra Kvitová ocitla v nezáviděníhodné pozici. A právě Wozniacká ji v úterním utkání může poslat ještě níž a její šance na postup v podstatě neutralizovat. Platí to ovšem i opačně. Dánka také neuhrála v úvodním zápase ani set.

Mimochodem, úplně odlišné byly před začátkem turnaje předpoklady stanice ESPN. Její expert Peter Bodo poslal do semifinále Ósakaovou, Plíškovou, Bertensovou a Wozniackou. Ve finále podle něj porazí mladičká Japonka v souboji debutantek na Turnaji mistryň nizozemskou sokyni.

Zpět k Tignorovi a jeho víře v Kvitovou. "Los hovoří jasně pro ni," napsal. Nemohl si nevšimnout skvělých bilancí vzájemných zápasů, jež má dvojnásobná držitelka wimbledonské trofeje se svými soupeřkami v základní skupině.

Kvitová ale šokovala odborníky už svou úvodní porážkou s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, zejména vzhledem k tomu, že s ní doposud prohrála jen jediný z osmi duelů. Náprava teď vypadá o poznání složitěji.

S Wozniackou se česká tenistka potkala na okruhu již třináctkrát. Z toho v osmi případech dokázala Dánku přehrát. Od roku 2015 spolu hrály čtyři zápasy a Wozniacká v nich sebrala Kvitové jeden jediný set. Bylo to letos v semifinále turnaje v Dauhá. Češka zvítězila po velké bitvě 3:6, 7:6, 7:5 a nakonec si v Kataru došla pro jeden z pěti letošních turnajových vavřínů.

Bývalá světová jednička rodačku z Bílovce naposledy porazila přesně před čtyřmi lety. Právě v základní skupině Turnaje mistryň. Tehdy šlo o jasnou záležitost, Kvitová uhrála pouhých pět her.

Předvídat, jak dopadne úterní zápas, je ohromně složité. Považovat ale za favoritku Kvitovou po prvních duelech dost dobře nelze. Češka zápas proti Svitolinové ztratila kvůli vlastní nervozitě a z ní pramenícího velkého množství chyb. Ukrajinka nemusela předvést nic výjimečného.

Naopak Wozniacká odvedla proti Karolíně Plíškové téměř svůj standardní výkon, ale narazila na fantasticky hrající soupeřku.

Kvitová si přesto věří, což je samozřejmě správně. "Budu muset chodit na síť. Nebudu muset tolik riskovat, protože mi přijde, že ona z úderů tolik neublíží jako Elina," prohlásila v Singapuru v rozhovoru s českými novináři. Její trenér Jiří Vaněk ocenil, že jeho svěřenkyně zůstala sebevědomá a úvodní porážka jí nepřivodila ani ten nejmenší psychický problém.

Také Plíšková si před druhým kolem snažila zachovat zdravý nadhled.

"Už mám zkušenosti a vím, že musím rychle zapomenout na to, co bylo," řekla. Proti Svitolinové očekává podobný zápas jako proti Wozniacké. "Mají podobný styl. Musím čekat hodně výměn, hodně toho vyběhá. Bude to velká bitva," očekávala.

Ukrajinku sice porazila pětkrát ze sedmi pokusů, poslední dvě setkání pro ni ale nedopadly dobře. Loni v Římě a letos v Brisbane neuhrála shodně ani set.

Pokud Kvitová zápas zvládne a Plíšková naopak prohraje se Svitolinovou, dojde ve čtvrtek na vyhrocenou vzájemnou českou bitvu o postup do singapurské bitvy o finále. Oba úterní duely nabídneme v on-line reportážích na Aktuálně.cz.