Přijde Šarapovová o proslulý kontrakt s Nike? Sprosté lži, rozčiluje se její agent

před 3 hodinami

Podle bulvárních anglických médií se ruská tenisová superstar svěřila s nepříjemnou novinkou svým přátelům.

Praha - Blíží se konec jedné éry? Maria Šarapovová po vypršení trestu za užívání nedovoleného meldonia rozhodně nenavazuje na svá nejlepší léta. Její výkony zůstávají výrazně za očekáváním, a tak není s podivem, že se stále hlasitěji spekuluje o blížícím se závěru kariéry.

I tak ale v uplynulých dnech způsobila pozdvižení zpráva o tom, že oděvní gigant Nike vážně usiluje o ukončení dvacet let trvajícího kontraktu, který v minulosti udělal ze sibiřské rodačky nejlépe placenou sportovkyni světa.

S informací přišel jako první anglický bulvární deník The Sun. A přestože měl článek podle novinářských standardů poněkud nezvyklý a nepříliš důvěryhodný zdroj, tenisový svět jej vzal velice vážně.

Šarapovová se podle The Sun prý s nepříjemnou novinkou svěřila svým přátelům. "Ruska řekla přátelům, že oděvní gigant po letošní sezoně neobnoví více než dvacetiletou spolupráci," napsal deník.

Jednatřicetiletá tenistka podepsala s firmou legendární smlouvu už ve svých jedenácti letech. Kontrakt jí vynáší 10 milionů dolarů ročně. V roce 2016 společnost smlouvu pozastavila po oznámení o dopingu Šarapovové, po pár měsících ale bylo vše v pořádku. Firmě stačilo prohlášení tenistky, že se proti pravidlům neprovinila úmyslně.

Šarapovová tak pokračuje s těžbou ze zlatého dolu, časopis Forbes letos přiřkl ruské ikoně páté místo mezi nejlépe placenými sportovkyněmi světa.

The Sun dále zveřejnil prohlášení zdroje blízkého tenistce o tom, jak Šarapovová doufá v dohodu s konkurenčním Adidasem. Německý obr však momentálně cílí na jiný terč, na dvacetiletou Japonku Naomi Ósakovou, s níž se v nejbližší době chystá podepsat smlouvu na 8,5 milionu dolarů ročně, což je největší částka, kterou kdy zaplatil ženské sportovní hvězdě.

Jen pár hodin po zveřejnění článku se proti informacím ostře ohradil dlouholetý agent pětinásobné grandslamové šampionky Max Eisenbud.

"Jsou to sprosté lži, pomluvy," prohlásil rezolutně a zdůraznil, že má Šarapovová s Nike podepsaný doživotní kontrakt a rozhodně jej nehodlá v nejbližší době ukončit. Eisenbud tvrdě zkritizoval média za postup během současné kauzy.

"Je prostě neuvěřitelné, jak jeden list dokáže vytvořit naprosto lživou zprávu. A ještě horší je, když ostatní média zprávu přijmou a šíří, jako by to byl fakt. To je velký problém," uvedl manažer.

"Maria má doživotní dohodu s Nike a její fanoušci ji v roce 2019 uvidí na ve skvělých dresech i v botách La Cortez," dodal.