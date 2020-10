Kvitová hraje v chladné Paříži na měkčí strunu. Teď ji ale čeká italská Cibulková

Jako by někdo tam nahoře zkoušel její tenisový um a přihrával jí do cesty různorodé soupeřky. Zatímco v prvním kole French Open porazila Petra Kvitová tenistku, která byla podobným typem ranařky, jakou je ona sama, teď na ni ve druhém kole čeká běhavá a podsaditá Italka Jasmine Paoliniová.

Během pondělního zápasu si musela občas připadat, jako by hrála proti zrcadlu. Tedy až na to, že soupeřka byla brunetka.

"A taky hrála pravou rukou, ale jinak jsme si herně hodně podobné, hraje tvrdé placky, skvěle servíruje. Navíc dnes nedělala moc chyb, takže to byl opravdu těžký zápas," hodnotila první kolo Kvitová.

Domácí Francouzku Oceáne Dodinovou nakonec přehrála ve dvou setech a pod zataženou střechou centrálního dvorce postoupila do druhého kola.

Jenže tam to bude ve čtvrtek úplně jiná káva. Další výzvou je pouze 160 centimetrů vysoká Italka Jasmine Paoliniová. Tudíž žádná vysoká servírovací mašina, nýbrž běhavá tenistka, která piluje základní čáru a obzvlášť na antuce čeká na chybu soupeřky.

"Tenis není o výšce, podívejte se na Dominiku Cibulkovou, kam to dotáhla, a je stejně vysoká jako já," hájí svůj styl čtyřiadvacetiletá hráčka.

Na kurtu umí být pěkně energická a temperamentní, však se jí mísí v krvi hned několik národností. Tatínek je Ital, po maminčině straně má ale babičku z Polska a dědečka z Ghany.

Favoritkou ale zůstává Češka, vždyť Italce patří až 94. příčka v žebříčku. "Myslím, že s ní Kvitová v druhém kole problém mít nebude. Lépe servíruje a v pondělí si poradila i s obtížnými chladnými podmínkami, pěkně si otvírala kurt a šla si za vítěznými míči," chválila Češku expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Tenistka z Fulneku se v Paříži nenechala zaskočit sychravým počasím ani novými míči Wilson, které jsou těžší a vzhledem k podzimní vlhkosti a zimě i hůř létají. Kvitová si nechala o kilo váhy snížit odpor rakety, aby balonky dobře svištěly a hráčka si zároveň šetřila ruku.

"Nikdy jsem to neudělala, ale tady hrajeme v opravdu chladných podmínkách a míče jsou pomalejší. Popravdě si myslím, že to kilo ani pořádně nejde poznat, že je to spíš psychická pomoc, ale dnes to fungovalo, moc jsem nechybovala, tak proč ne," vysvětlila v pondělí Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka je na turnaji sedmou nasazenou hráčkou, ale antuka nepatří k jejím oblíbeným povrchům, takže se rozhodně neřadí mezi největší favoritky turnaje.

"Ona hraje v prvních kolech grandslamu vždycky dobře, ale pak to nějak nedotáhne. A tady v chladné Paříži by ji při cestě do finále čekalo hodně těžkých zápasů a je otázka, jak by se po nich vždy dokázala dát fyzicky dohromady," dodala Schettová.