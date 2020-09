Zkolaboval jí telefon, nemohla spát. Tenisová popelka v Paříži pobláznila Mexičany

Dvacet let se žádné hráčce z Mexika nepovedlo vyhrát zápas na tenisovém grandslamu. Není divu, že Renatě Zarazúové v Paříži na letošním French Open úplně zkolaboval telefon, když po úspěšné kvalifikaci prošla i do druhého kola antukového svátku.

"Senzace! Bude vzorem pro všechny," takové titulky se šíří mexickými médii poté, co Zarazúová prošla už do druhého kola French Open.

V open éře tenisu se to povedlo jen čtyřem Mexičankám a od poslední takové výhry uběhly hned dvě dekády.

"Moc to pro mě znamená, není to jen výhra, je to mnohem víc. Já tady v Paříži žiju svůj sen. Chci si užít každý den, který tady strávím," nechala se slyšet Mexičanka.

Už po jejím postupu z kvalifikace se v Mexiku strhla pořádná mediální mela. "Měla jsem v telefonu tolik zpráv, že se úplně zasekl a vypnul. V noci jsem pak vůbec nemohla spát," přiznala Zarazúová.

Přesto původně 178. hráčka světa úvodní duel proti domácí Francouzce Else Jacquemotové vyhrála hladce ve dvou setech a v den svých 23. narozenin si zahraje proti ukrajinské hvězdě Elině Svitolinové.

Mexičané berou její zápis do historie jako důkaz, že i z téhle země může vzejít skvělý tenista.

"Je to složité, není to sport, který by tu měl velkou podporu, a podmínky tu jsou bídné. Renata by ale mohla být inspirací pro všechny mladé hráče," věří Angélica Gavaldónová, poslední mexická tenistka, která před dvaceti lety vyhrála utkání na Australian Open.