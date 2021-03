Krejčíková skončila v Dubaji se vztyčenou hlavou. Favoritku finále trápila dvě hodiny

Extraliga

Senzace dokonána, Olomouc vyřadila Plzeň. Kometa odvrátila svůj konec v prodloužení

Tři výhry o gól znamenají šokující postup Olomouce do čtvrtfinále play off hokejové extraligy přes Plzeň. To série Komety s Vítkovicemi pokračuje.