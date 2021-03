Tajemství vzestupu Krejčíkové? Tenisové finty okoukala od Kvitové a Strýcové

Tenistka Barbora Krejčíková se loni v říjnu po letitém snažení prodrala do vytoužené světové stovky ve dvouhře. Neuplynulo ani půl roku a po čtvrtečním postupu do semifinále v Dubaji už je dokonce na hranici padesátky.

"Jsem v dobrém rozpoložení a za sebe mám splněno. Být v semifinále na tak velkém turnaji, o tom se mi ani nezdálo, že bych se mohla dostat. Už teď je to obrovský úspěch. Otestovala jsem si, že můžu hrát i s nejlepšími," rozplývala se Krejčíková.

Ve čtvrtečním čtvrtfinále brněnská rodačka deklasovala Anastasii Potapovovou. Rusce povolila během hodinového představení jen dva gemy a pochvalovala si, že si věří ve všech aspektech hry a všechno trefí.

"V singlu jsem takový pocit ještě nikdy neměla a je to fajn. Je příjemné, když hrajete a skoro všechno tam spadne, jeden míč za druhým a pořád jedete na vlně. Je to fajn," usmívala se pětadvacetiletá Krejčíková.

Podle odhadů by se měla posunout v žebříčku na padesáté místo. "Možná budu v padesátce, což bude úžasné, excelentní. Ani nevím, jak to popsat," říkala v angličtině a v češtině dodala, že neví, kde má limit.

"Někdo říká, že je to padesát, někdo dvacet, ale záleží, jak budu makat, jak budu otevřená v hlavě dalším zlepšením. To bude hlavní. Padesátka bude fajn, ale uvidíme, jak se to dál semele," pronesla.

Zlepšený ranking jí pomůže hrát hlavní soutěže velkých turnajů a na těch menších být třeba i mezi nasazenými. "Ještě jsem neměla čas nad tím přemýšlet, ale je možné, že přijdou týdny, kdy čtyřhru vynechám, abych se mohla soustředit na singl," přiznala.

Na otázku, co zásadního se přihodilo, že se někdejší deblová jednička rozjela i ve dvouhře, nejdříve nedokázala najít odpověď. "To je jako když se zeptáte, proč je v Česku tolik dobrých tenistek. Vůbec nevím. To je strašně těžká otázka."

Poté jako po loňském průlomu do stovky, který přišel po osmifinále na antukovém Roland Garros hraném kvůli koronaviru v říjnu, zopakovala, že k jejímu vzestupu přispěla právě covidová omezení.

"Tenisový svět se loni zastavil a já měla víc času být doma, potrénovala jsem, udělala kondici a měla štěstí, že bylo tolik soutěží v Česku - charitativní turnaje, hrála jsem barvičky (soutěž týmů podle barevného označení) i singlové turnaje," vypočítala.

Měla možnost trénovat a hrát s dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu Petrou Kvitovou, s Barborou Strýcovou či Karolínou Muchovou. "To mi strašně pomohlo, posunulo dál. Viděla jsem, jak trénují a co dělají, a získala jsem sebevědomí," lebedila si.

Na kurtu se prezentuje pestrou hrou. Dokáže zahrát agresivně, trpělivě si připravit výměnu i zaútočit na síti. "Věřím hře, kterou jsem se učila odmala, že mi bude vyhrávat zápasy. Šikovností si pomůžu. Nejsem typ, který bude střílet a podávat dvě stě, musím pracovat a vyhrávat s tím, co mám."

V době přetrvávajícího celosvětového boje s koronavirem si váží, že se vůbec turnaje konají. "Doma máme lockdown a já mám to štěstí, že můžu trénovat, hrát a tvrdě pracovat. Snažím se zůstat pozitivní, užívat si to a koukat dopředu," dodala.

O postup do druhého finále v singlu v kariéře bude usilovat dnes od 16 hodin v duelu proti Švýcarce Jil Teichmannové. Sledovat ho můžete v on-line reportáži na Aktuálně.cz.