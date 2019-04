Jak umírá Fed Cup. Z potenciálně úchvatné baráže s Kanadou zbylo torzo

před 12 minutami

Češky nastoupí do baráže v zajímavé sestavě, která bude publikum jistě zajímat. Soupeřky nicméně nepřivezou nic, co by stálo za pozornost. Stará podoba Fed Cupu napíše svou poslední kapitolu o velikonočním víkendu v Prostějově.

Když přišlo v polovině března oznámení, že se barážové klání proti Kanadě uskuteční v Prostějově, jelikož slovy Miroslava Černoška "najít na dva měsíce dopředu volnou krytou halu bylo s ohledem na hokejovou extraligu takřka nemožné", působil tenhle verdikt problematicky ze dvou důvodů.

Může jít na dlouho o poslední domácí představení českých tenistek před změnou formátu, který bude zřejmě schválen během blížícího se Roland Garros. A navíc se tradičně nabitý český tým měl utkat s atraktivním soupeřem - Kanadou.

Kontroverzní Eugenie Bouchardová, někdejší finalistka Wimbledonu, padlý talent, který ale nadále v tenisovém prostředí jistým způsobem zaujímá výsostné postavení, především marketingově. Její už několik sezon trvající a stále nedokonaný příběh návratu na výsluní navíc stále baví spoustu fanoušků.

A s ní Bianca Andreescuová. Fenomén posledních měsíců, osmnáctileté zjevení, které vletělo do špičky jako uragán, podobně jako před lety Bouchardová. Zázračné dítě způsobilo letos na dvorcích takový převrat, že už ji přímo na kurtu stihla zkušená Němka Angelique Kerberová vetknout kousavý antikompliment: "Největší hysterka všech dob".

Souboje dvou hráček první světové čtyřky, Petry Kvitové a Karolíny Plíškové, s těmito Kanaďankami slibovaly nevšední tenisovou událost, která by měla velkou šanci naplnit největší české haly.

Pořádat takové představení pro pouhých 1200 fanoušků, kteří se vměstnají na prostějovský centrální kurt, by samozřejmě působilo až absurdním dojmem.

Jistě, dalo se čekat, že na baráž přijede spíše jen jedna ze dvou elitních Češek. Brzy ale přišla zpráva o absenci obou.

Ještě důležitější potvrzení toho, že Prostějov nakonec nebude tak nelogickou volbou, pak dorazilo z kanadské strany. Andreescuová v březnu po rekordním triumfu v Indian Wells odstoupila v Miami kvůli zranění ramena, ihned ale hlásila: "Fed Cup budu hrát určitě."

Opak je nakonec pravdou. Světová třiadvacítka zůstává formálně ve stavu zraněných, do něhož současně spadla také Bouchardová. A aby toho nebylo málo, k dispozici není ani další velký kanadský talent, Francoise Abandaová.

Jedničkou javorových listů tak bude až 184. hráčka světového pořádí Rebecca Marinová, roli dvojky by měla plnit buď teprve šestnáctiletá Leylah Fernandezová, 376. v rankingu WTA, nebo deblová specialistka Gabriela Dabrowská.

Místo dramatického nevyzpytatelného duelu by tak diváci o nadcházejícím víkendu měli vidět jednoznačnou záležitost bez náboje. Obzvlášť, když vzhledem k blížící se revoluci reálně nepůjde o sestup z elitní světové skupiny.

"Jsme tam od toho, abychom vyhráli každé utkání a reprezentovali důstojně a co nejlépe můžeme," prohlásil kapitán Petr Pála.

Ten do nominace nakonec zařadil Lucii Šafářovou, která se o týden později bude loučit s kariérou ve Stromovce na Prague Open. Při absenci dalších příběhů to byl jistě správný tah, národem milovaná tenistka bude moci prožít rozlučku také v reprezentačních barvách a na půdě tenisového klubu, který ji vychoval.

Tenisoví fanoušci se o baráž mohou zajímat rovněž z pohledu generační obměny. Devatenáctiletá Markéta Vondroušová bude jedničkou. V týmu jsou i dvaadvacetiletá Karolína Muchová a dvacetiletá Marie Bouzková.

"Je to mladá, ale zároveň velmi silná sestava. Jsem rád, že tam jsou i nové a mladé hráčky," řekl kapitán.

Lze se utěšovat tím, že mladé a velmi nadějné tenistky mohou v jinak zbytečné baráži nabrat důležité zkušenosti do příštích let, kdy by na nich reprezentace měla začít stále více stát.

Celkově ale půjde o obrázek umírajícího Fed Cupu, takového, jak jsme ho doposud znali. Od příští sezony by se mělo pole účastnických týmů zdvojnásobit. Ze šestnáctky zemí pak má vzejít čtyřka pro Final Four na neutrální půdě.

"Už to není o tom, že se to jen proslýchá, je to daná věc. To, co se stalo s Davis Cupem, považuju za tragédii, a teď se to stane i ve Fed Cupu," potvrdil zklamaný šéf českého svazu Ivo Kaderka, poté co minulém týdnu složil svou funkci ve Fed Cup Committee.