Na antuce ožije mušketýrská legenda. Djokovičovi teď nahání strach Nadal i Federer

před 1 hodinou

Tři mistři, tři hrající velikáni se po cihlové drti vydají na pouť, která vyvrcholí tou největší bitvou v Paříži. Příběh jak vystřižený z mušketýrského románu Alexandra Dumase. Jenže tentokrát nejsou v hlavních rolích Athos, Porthos nebo Aramis, ale tenisoví veteráni Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer.

Světový tenis už "mušketýry" pamatuje. Hráli ve dvacátých letech minulého století, byli celkem čtyři a všichni pocházeli z Francie. Pánové Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet a René Lacoste napsali nejslavnější tenisovou kapitolu své země, když dohromady ovládli 20 grandslamů ve dvouhře a 23 ve čtyřhře. Když se jejich příběh dostal na filmová plátna, získali přezdívku "Čtyři mušketýři".

Trojice Djokovič, Nadal a Federer je sice národnostně různorodá, ale trofeje z turnajů velké čtyřky také sbírá s velkou grácií. Dohromady jich mají už 52. A teď se po dlouhé době všichni potkají na nejpomalejším povrchu, na antuce. První dva se poperou o trofej už v Monte Carlu, třetí se k ním připojí až v Madridu.

"Antuková sezona teď bude hodně otevřená. Kromě těchhle dvou favoritů tu jsou i mladíci. V poslední době si vede dobře na antuce Alexander Zverev, stejně tak Dominic Thiem, pro tenis je to jen dobře," těší současnou jedničku Srba Djokoviče.

Tomu se americká šňůra příliš nevydařila, vyhrál tam v součtu jen tři zápasy, ale do své hlavní základny v Monte Carlu, kde žije a trénuje, se vrací plný odhodlání. Rád by na antuce nabral formu, kterou by chtěl završit dokončením kompletního grandslamu v Paříži.

"Jenže podle mě je hlavním favoritem na antuce Rafa Nadal. Za ta léta se to nezměnilo, pořád tu je. Pokud bude zdravý, je na tomhle povrchu jasným mužem číslo jedna," hlásí srbský tenista.

Jak je na tom koleno antukového krále, zůstává ovšem velkou otázkou. Světová dvojka se do tenisového kolotoče vrátí poté, co kvůli bolestem odstoupila z turnaje v Indian Wells. Každopádně se Španěl rozhodl zaútočit už na dvanáctou trofej na tomto podniku. Může být prvním tenistou světa, který vyhraje jeden turnaj ATP tucetkrát.

Pauzu si naopak rozhodl prodloužit Švýcar Federer, který je zatím přihlášený na antuce jen na turnaje v Madridu a na pařížském grandslamu. Na oranžový povrch se vrátí po třech letech.

"Loni na antuce jeho tenis chyběl, je jen dobře, že se rozhodl na ni vrátit. I když určitě všichni chápou, proč ji v minulých letech přeskakoval," zastal se sedmatřicetileté legendy Djokovič.

Podle něho může Federer antukový grandslam vyhrát. "V Dubaji, Miami i v Indian Wells hrál skvěle. Ano, má asi větší šance na jiných grandslamech, ale i v Paříži už vyhrál, musí se s ním počítat," ví Srb.

Mušketýrská trojka se však na jednom podniku potká až v Madridu. Monte Carlo bude tentokrát nejen bez Federera, ale také bez jediného českého zástupce.