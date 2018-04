Hladové Němky nastražily extrémní antuku. Vyplenit stuttgartský chrám by byl mistrovský kousek

před 1 hodinou

Podeváté v historii Fed Cupu dochází k souboji německých a českých tenistek. Domácí mocně touží po úspěchu a dělají pro něj úplně vše.

Praha/Stuttgart - Šestadvacet let čekají na titul. Čtyři roky na finále. Německý ženský tenis touží po návratu na špičku. V semifinále Fed Cupu hostí Českou republiku a dobře ví, že má ideální šanci konečně vystoupit k výšinám.

Jde o předčasné finále, shodují se odborníci i samotné protagonistky víkendového klání ve Stuttgartu.

Němky jsou pořádně hladové. Je to cítit z každého jejich vyjádření. Angelique Kerberová i Julia Görgesová mají v posledních měsících skvělou formu, daří se jim takřka vše, na co sáhnou.

České opory Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Barbora Strýcová to samé říci rozhodně nemohou. "Němky jsou favoritky," tvrdí Kvitová, navzdory lepšímu žebříčkovému postavení českých hráček.

Má to svou logiku. Hlad po úspěchu hraje výraznou roli. Stejně jako domácí prostředí. Porsche arena je jakýmsi chrámem německého tenisu, vyplenit ho by byl pro Češky fantastický úspěch a potvrzení sedmileté dominance, během níž hned pětkrát slavnou týmovou soutěž ovládly.

Kerberová sice staví na piedestal nevšední českou partu, její harmonie ovšem nevyhnutelně utrpěla podzimním konfliktem mezi Strýcovou a Plíškovou. Motivace po celé řadě minulých úspěchů také nemůže být na podobné úrovni, jakou momentálně disponují Němky.

Byť další finále Fed Cupu v Praze pochopitelně láká. Kvitová nicméně popírá, že by trpěla jakoukoli nasyceností.

"Pětkrát jsme vyhráli, to je něco, co vytváří v mém srdce speciální vzpomínky. Nikdy na to nezapomenu. A doufám, že to ještě neskončilo," vyjádřila v rozhovoru pro oficiální web Fed Cupu touhu znovu zabojovat o trofej před domácími diváky.

Němky ovšem chtějí v třaskavém semifinále bezmezně využít domácího prostředí, a jak naznačily uplynulé dny, v této specifické fedcupové disciplíně již částečně uspěly. Volbou povrchu.

Antuka byla samozřejmě proti českým hvězdám jasnou volbou. Ta konkrétní stuttgartská ale Češky nepřestává trápit ani den před startem ostrých bojů. Kvitová ji přirovnala k ledu, Plíšková ji označila za divnou a Strýcová při tréninku láteřila, že se na ní nedá otočit.

"Pořád to klouže. Je na tom těžký pohyb a je to rychlé. Shodly jsme se s Bárou, že nám to přijde extrémní," řekla světová desítka Kvitová novinářům přímo ve Stuttgartu.

V takových podmínkách je žebříčkové postavení absolutně nepodstatné. Češky jsou sice v první desítce, Görgesová s Kerberovou ovšem těsně za ní. Pro hostující tým hovoří jen historie. Němky dokázaly vyhrát z osmi setkání pouze jednou, před dlouhými jednatřiceti lety.

Vylepší tragickou bilanci, nebo opět narazí na nepřekonatelnou českou zeď? Mnohé naznačí úvodní sobotní dvouhry, které můžete sledovat v on-line reportáži na Aktuálně.cz.