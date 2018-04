Svaz hrozí Slovenkám sankcemi, odmítají hrát baráž. Záchranu má zařídit znovuzrozená Schmiedlová

před 1 hodinou

Slovenský fedcupový tým se musí v baráži obejít bez největších hvězd Magdalény Rybárikové a Dominiky Cibulkové.

Praha - Rybáriková zraněná, Cibulková uzdravená, ale z formy. Slovenský fedcupový tým tak bude ve víkendové baráži proti Běloruskám spoléhat na tenistku, která až do minulého týdne nevyhrála rok a půl jediný zápas na okruhu WTA. Anna Karolína Schmiedlová však ovládla turnaj v Bogotě a rázem je z ní jednička výběru Mateje Liptáka.

Přitom ještě před třemi lety bylo všechno jinak. Rodačka z Košic ve 20 letech šplhala žebříčkem až do první třicítky, zdálo se, že Slovensko má novou vycházející hvězdu. Jenže poté přišel až neuvěřitelný útlum. Schmiedlová zakončila sezonu 2016 se účtem osmi vítězství a 29 porážek.

První kolo hlavní tour na podniku s dotací alespoň 250 tisíc dolarů zdolala naposledy ve stejném roce v říjnu na turnaji v Lucemburku.

"Z titulu mám obrovskou radost, před turnajem jsem si nedávala vysoké cíle, vzhledem k tomu, jak dlouho jsem nevyhrála v prvním kole. Přesto tu teď stojím jako šampionka, prožila jsem v Bogotě opravdu nádherný týden," uvedla třiadvacetiletá tenistka.

Vítězstvím se Schmiedlová posunula ze 132. místa v žebříčku na 84. pozici a momentálně je nejvýše postavenou reprezentantkou v týmu Mateje Liptáka pro víkendovou baráž. Ten vedle ní nominoval ještě Viktórii Kužmovou, Janu Čepelovou a Rebeccu Šrámkovou, které se vejdou v nejlepším případě až do druhé stovky.

"Je dobré, že máme v týmu hráčku, která těsně před fedcupovým duelem vyhrála turnaj, i když na antuce, ale určitě jí to dodá sebevědomí. Káje jsem to moc přál, protože dokázala překlenout těžké období, kdy se jí výsledkově nedařilo. Doufám, že teď zvládne přesun na tvrdý povrch," nechal se slyšet slovenský kapitán.

Takovou vzpruhu jeho tým potřeboval. Bělorusky budou i bez bývalé světové jedničky Viktorie Azarankové hodně těžkým soustem. Roli jedničky a dvojky plní dvě hráčky z top 60 Aljaksandra Sansovičová a Aryna Sabalenková, připravená zasáhnout je i 111. žena na okruhu Vera Lapková. Poslední dvě jmenované dívky si navíc v uplynulém týdnu zahrály semifinále a finále turnaje v Luganu.

"Byl jsem překvapený, že hrály týden před Fed Cupem na antuce, ale jsou v dobré formě. Jdeme do toho s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit," myslí si Lipták.

Před nominací mu toho totiž na výběr moc nezbylo. Loňská semifinalistka Wimbledonu Magdaléna Rybáriková je od turnaje v Monterrey ve stavu zraněných.

"Pořád není fit. Po fedcupovém týdnu by měla absolvovat turnaj ve Stuttgartu, ale jen pokud jí to zdraví dovolí," prohlásil kapitán. A v takovém případě by slovenské hvězdě hrozily sankce.

"Pokud bude Magda hrát po Fed Cupu turnaj, budeme to brát jako porušení smlouvy a bude to řešit výkonný výbor," uvedl pro deník Sme generální sekretář slovenského tenisového svazu Igor Moška.

Reprezentační pozvánku přitom odmítla i Dominika Cibulková, která se po zranění také teprve dává dohromady.

"Kdyby se v Minsku hrálo na antuce a ne na tvrdém povrchu, tak by jela. Byla by to pro ni dobrá příprava. Chce ale trénovat na antuce. Po návratu z americké tour na tom byla zdravotně dost bídně a teď na tom není fyzicky dobře," vysvětlil situaci bývalé světové čtyřky Lipták.