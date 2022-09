Historie se může opakovat. Mladá Češka se chystá na španělskou tenisovou hvězdu

Dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová proti mladé české kvalifikantce ve 2. kole US Open. Že se vám to zdá povědomé? Aby ne, jenže teď dravé Španělce nebude čelit Karolína Muchová, nýbrž sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová.

Linda Fruhvirtová po postupu do druhého kola | Foto: ČTK

Před čtyřmi lety to byla jedna z největších senzací celého amerického grandslamu. Pestře hrající Muchová přetlačila ve druhém kole bývalou světovou jedničku a ostřílenou grandslamovou šampionku.

Pro českou tenistku to znamenalo vstupenku do světa velkého tenisu, rázem o ní mluvil celý svět. Pro Muguruzaovou to bylo asi největší zklamání sezony.

Nyní se může historie opakovat. Sedmnáctiletá Fruhvirtová prosvištěla kvalifikací a bez větších potíží si poradila v prvním kole i s Číňankou Wang Sin-jü. V žebříčku tak dál letí vzhůru.

To osmadvacetiletá tenistka z Caracasu se sbírá z obrovské krize. Dva zápasy za sebou nedokázala vyhrát už od únorového turnaje v Dubaji. Triumf v prvním kole US Open proti Dánce Claře Tausonové pro ni znamenal obrovskou úlevu.

"Všichni včetně mě mají pocit, že když zakončíte vítězně jednu sezonu, že budete snadno stejným způsobem vyhrávat i v té další, ale takhle to nefunguje. Prožívám krizi, někdy je to o kondici, jindy o psychice, cítím se bez energie. Nicméně teď jsem vyhrála a jdu dál," prohlásila Muguruzaová.

V Americe je ale i pod tlakem obhajoby velkého množství bodů. Desátou příčku na světě jí drží úžasný loňský podzim, který završila triumfem na Turnaji mistryň. V New Yorku nyní obhajuje osmifinále.

"Potřebuje najít zase své zbraně a proti mladé Tausonové to neměla jednoduché. Po takové výhře by se zase mohla dostat zpátky," věří Španělce expert Eurosportu Mats Wilander.

Fruhvirtová je ale rozjetá, má v zádech čtyři výhry v řadě a díky tomu se posune zhruba na 128. místo v rankingu. Další vyhrané kolo by ji s trochou štěstí mohlo poslat do hlavní fáze grandslamů bez nutnosti se kvalifikovat, už by totiž byla na dohled první stovce.

Že ji čeká bitva se světovou desítkou, jí prý kolena nerozklepe. "Určitě se na její hru podívám, abych nebyla překvapená, že to do mě šije nebo jenom spinuje. Hlavně se ale dívám na sebe a svůj výkon. Každopádně se nemohu dočkat, až se utkám s grandslamovou šampionkou," uvedla Češka.