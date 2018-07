Veselý vyzve v osmifinále Nadala, zářily i české deblistky. Halepová senzačně končí

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Jiří Veselý porazil ve třetím kole Wimbledonu Fabia Fogniniho 7:6, 3:6, 6:3, 6:2.

Londýn - Skvělá jízda Jiřího Veselého letošním Wimbledonem pokračuje. Jediný český singlista v soutěži v sobotu porazil nasazenou devatenáctku Fabia Fogniniho 7:6, 3:6, 6:3, 6:2 a v pondělním osmifinále se může těšit na souboj s Rafaelem Nadalem.

"To by bylo něco neskutečného," říkal Veselý před dnešním zápasem s Fogninim a nyní už se na duel se Španělem může těšit. Zahraje si ho den před svými pětadvacetinami.

Naopak světová i turnajová jednička Simona Halepová vypadla ve Wimbledonu ve 3. kole. Rumunská tenistka podlehla po téměř dvou a půl hodinách Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:3, 4:6 a 5:7. Z prvních osmi nasazených hráček tak na londýnské trávě pokračuje už jen Karolína Plíšková.

Veselý jen jednou ztratil servis

Se světovou šestnáctkou Fogninim se Veselý utkal počtvrté a v předešlých třech zápasech získal jen jeden set. Loni ve Wimbledonu odešel jasně poražen.

Tentokrát ale pod spalujícími paprsky slunce výborně podával a trpělivě nahlodával Italovu vznětlivou povahu. V prvním setu nevyužil brejkbol, ale zvládl tie-break 7:4. O druhý set sice Veselý přišel, ale ve třetím se mu povedl brejk čistou hrou na 4:2. Za stavu 5:3 při prvním setbolu podklouzl, druhý už však "ustál" a vedl 2:1 na sety.

Ital po prohrané třetí sadě praštil třikrát pěstí do výpletu rakety a odřel si klouby. Musel se pak nechat ošetřit. Veselý neklid soupeře využil k zisku podání na 1:0, vzápětí ustál složitou situaci při svém servisu a zbytek sady měl pod kontrolou.

V osmifinále Wimbledonu i na grandslamech je Veselý podruhé v kariéře. Poprvé se tak daleko dostal předloni a v duelu o čtvrtfinále potrápil Tomáše Berdycha. Zápas se tehdy natáhl na dva dny a Veselý podlehl až v pěti setech.

S Nadalam dojde k souboji leváků. S dvojnásobným vítězem Wimbledonu v jediném vzájemném utkání Veselý prohrál na antuce v Hamburku před třemi lety.

Halepová jedničkou zůstane

Halepové ani Sie Šu-wej se nedařil servis, z celkových 35 brejkbolů jich každá proměnila sedm. Udržet podání se jako první povedlo až rumunské favoritce v šestém gamu prvního setu. Ten vyhrála a ve druhém vedla 4:3, poté však Halepová prohrála tři gamy za sebou.

Také do rozhodující sady vstoupila lépe Rumunka a vypracovala si náskok 5:2. Bývalá světová jednička ve čtyřhře Sie Šu-wej ale dokázala odvrátit mečbol, vyrovnala a díky pěti hrám v řadě slavila nečekané vítězství. Postupem do osmifinále si vyrovnala grandslamové maximum a oplatila Halepové prohru z dosud jediného vzájemného duelu před pěti lety.

"Je to moje největší vítězství, první nad světovou jedničkou. V prvním setu jsem byla trochu nervózní, ale pak to ze mě spadlo. Snažila jsem se soustředit na svou hru a to mi hodně pomohlo," řekla Sie Šu-wej. "Simona hrála úžasně, všechny míče trefovala k lajnám. Kdybych nebojovala, nepostoupila bych," dodala 48. hráčka singlového žebříčku.

Halepová nicméně zůstane i nadále v čele žebříčku, neboť všechny její konkurentky, které ji mohly na trůnu vystřídat, vypadly již dříve. Nejvýše nasazenou hráčkou v turnaji zůstala sedmička Plíšková.

Nadal si hladce poradil s Australanem Alexem De Minaurem a v Londýně ještě neztratil ani set. V dalším kole se utká s Jiřím Veselým. Bez ohledu na výsledek Španěl zůstane i po Wimbledonu světovou jedničkou. Dál jde i pátý nasazený Del Potro, který rovněž ve třech setech zdolal Francouze Benoita Paireho.

"Samozřejmě, že jsem v žebříčku radši první než druhý. Nepřijel jsem tady však kvůli udržení postu jedničky, ale abych odehrál co nejlepší turnaj. Je pozitivní, že jsem třikrát vyhrál, navíc každým zápasem hraju lépe a lépe," prohlásil Nadal, který se s Veselým utkal jen před třemi lety na antuce v Hamburku a zvítězil.

Do třetího kola postoupily tři české páry

Českým tenistkám se ve wimbledonské čtyřhře zatím daří. Do třetího kola v sobotu postoupily turnajové dvojky Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou, vítězky Roland Garros Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a už v pátek Lucie Hradecká se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Doplnit je ještě může Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Sestini Hlaváčková se Strýcovou by v boji o čtvrtfinále narazily na pětinásobné grandslamové šampionky Šafářovou a Mattekovou-Sandsovou. Zajímavé je, že loni byla Strýcová u toho, když se Šafářová stala světovou deblovou jedničkou a nyní může v případě titulu "dostat" do čela Sestini Hlaváčkovou. "Tak to je úkol! To je nejdelší možná cesta. Soustředíme se na daný zápas," řekla Srýcová.

Krejčíková se Siniakovou porazily ve druhém kole španělský pár Lara Arruabarrenaová, Arantxa Parraová 4:6, 6:4 a 6:4 a Siniaková tak odehrála ve Wimbledonu letos dohromady s dvouhrou již pátý třísetový zápas. V dalším kole narazí na turnajové čtrnáctky Hradeckou a Sie Šu-wej, nečekanou přemožitelku světové jedničky Simony Halepové ve dvouhře v All Elngland Clubu.

Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 Peschkeová jsou s Melicharovou turnajovými dvanáctkami. Ve druhém kole si poradily se španělsko-maďarskou dvojicí Georgina Garcíaová, Fanny Stollárová jistě 6:2 a 6:4

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Veselý (ČR) - Fognini (19-It.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:2., Nadal (2-Šp.) - De Minaur (Austr.) 6:1, 6:2, 6:4, Del Potro (5-Arg.) - Paire (Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, Raonic (13-Kan.) - Novak (Rak.) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3, Simon (Fr.) - Ebden (Austr.) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Halepová (1-Rum.) 3:6, 6:4, 7:5, Ostapenková (12-Lot.) - Ďjačenková (Rus.) 6:0, 6:4, Kasatkinová (14-Rus.) - Bartyová (Austr.) 7:5, 6:3, Cibulková (SR) - Mertensová (15-Belg.) 6:2, 6:2, Bencicová (Švýc.) - Suárezová (27-Šp.) 6:1, 7:6 (7:3), Van Uytvancková (Belg.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:2, 6:3, Kerberová (11-Něm.) - Ósakaová (18-Jap.) 6:2, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Gavrilovová (26-Austr.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (2-ČR) - Dartová, Dunneová (Brit.) 6:2, 6:4, Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Arruabarrenaová, Parraová (Šp.) 4:6, 6:4, 6:4, Peschkeová, Melicharová (12-ČR/USA) - Garcíaová, Stollárová (Šp./Maď.) 6:2, 6:4.

Junioři - 1. kolo:

Svrčina (10-ČR) - Hardt (Dom.) 6:3, 7:5.