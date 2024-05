Video: Likvidační útok na Nečase zaskočil NHL. Trouba se přitom málem sám zranil

Chtěl sestřelit českou hvězdu, přitom si málem sám ublížil. Úterní zákrok Jacoba Trouby v NHL na Martina Nečase obletěl svět sociálních sítí. Americký obránce to v druhém semifinálovém zápase přehnal s agresivitou a vletěl přímo proti mantinelu. Jeho pokus o eliminaci hvězdy Caroliny si vysloužil tvrdou kritiku.

Trouba je vyhlášeným rebelem a jeho souboje jdou často na hranu povolených způsobů zámořské soutěže. Tentokrát ale jemu i českému útočníkovi přálo štěstí.

Americký obránce si našel Nečase před mantinelem, když dojížděl nahozený puk do třetiny. Rodák z Nového Města na Moravě si hrozby všiml na poslední chvíli, stihl uhnout takovým způsobem, že do mantinelu přímo po hlavě letěl zadák New Yorku Rangers.

"Trouba je tak šílený. Mám rád poctivé hity, dokonce i nějaké ty malé zločiny. Ale tohle byl čistokrevný lov na hlavu," zlobil se na sociální síti X bývalý obránce St. Louis Blues Jordan Schmaltz.

Podle něj je jasně vidět, jak Trouba ještě za letu hledá loktem bradu českého útočníka.

A nebyl sám, kdo kritizoval ostrý útok americké hvězdy, která se z nárazu rychle vzpamatovala a pokračovala v utkání.

"Nevím, jestli jsem někdy viděl zápas, kde někdo málem zabije dvakrát někoho jiného a jednou sebe, ale nedivím se, že jde právě o Troubu," napsal zase hokejový novinář Pete Blackburn.

Nakonec to byl však Nečas, kdo klopil hlavu. Hokejisté New Rangers zdolali Carolinu 4:3 ve druhém prodloužení a v semifinále Východní konference NHL vedou už 2:0 na zápasy.