Blok z grandslamů. Plíšková hrála na třicet procent, padesát by nejspíš stačilo

Po dalším nezdaru je Karolíně Plíškové jasné, že nejde o shodu náhod. Na grandslamových turnajích dlouhodobě nedokáže prodat své schopnosti.

Od května minulého roku je nepřetržitě mezi třemi nejlepšími tenistkami světa. Mimo první desítku byla naposledy na konci srpna 2016. Před každým grandslamem je považována za jednu z hlavních favoritek.

Na turnajích velké čtyřky ale pravidelně zažívá zklamání, jakkoli další dvě semifinále a čtyři čtvrtfinále rozhodně nejsou zanedbatelným počinem.

Plíšková svůj stín nepřekročila ani na Australian Open, kde neobhájila loňské semifinále a vypadla už ve třetím kole po bezkrevném výkonu proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové.

Češka po překvapivé porážce ve dvou tie-breacích přiznala existenci mentálního problému, který ji na grandslamech sužuje. Plíškové prý nevyhovuje systém, kdy je po každém utkání na programu den volna. Na běžných turnajích se hrává každý den, což české hráčce sedí mnohem víc.

"V Melbourne už jsem týden a mám odehrané jen tři duely. Postupem času jsem stále unavenější, i psychicky. Pokud bych postupovala do konce, jde i s přípravou skoro o tři týdny na jednom místě," vysvětlovala českým novinářům přímo v dějišti úvodního grandslamu sezony.

O tom, že nesnáší dobře pomalé tempo grandslamů ostatně mluvila už před startem turnaje. Plíšková o tenisu neustále přemýšlí a tak během volného času sama sebe dostává pod větší a větší tlak.

Přemýšlela proto, že by tentokrát volné dny vyplnila čtyřhrou, do které se chtěla přihlásit společně se svým dvojčetem Kristýnou. "Ale trenér s tím nesouhlasil," uvedla. "Navíc může být čtyřicet stupňů, hrozila by ztráta sil. Spíš bych se měla ve dnech volna naučit, abych nad nadcházejícím zápasem nepřemýšlela," dodala.

Porážka s Pavljučenkovovou mrzela hodně. Obzvlášť, když Ruska nemusela předvést nic světoborného. Sama Plíšková ocenila svůj výkon hodně nízkým procentuálním číslem.

"Hrála jsem třicet nebo čtyřicet procent toho, na co mám. Přesto to skončilo dvakrát 6:7, takže padesát procent by možná stačilo," prohlásila.

"Nepředvedla jsem ani zdaleka to, co umím. Samozřejmě to vypadalo, že soupeřka hrála skvěle, ale úplně to tak nebylo. Je to poněkolikáté v řadě, co se mi něco podobného stalo, takže na to budu muset nějak zareagovat," citoval ji Tenisový svět.

Plíšková přiznala, že si soupeřka postup zasloužila víc.

Pavljučenkovová ji porazila poprvé až v sedmém vzájemném duelu, výrazně ji ale k úspěchu pomohl mdlý výkon české favoritky, která před Australian Open už potřetí během čtyř let ovládla přípravný turnaj v Brisbane.

"To, že vyhrávám turnaj před Melbourne, mi zjevně moc nepomáhá, jsem pak pod větším tlakem. Na druhou stranu potřebuju před Australian Open odehrát zápasy," nenašla zatím Plíšková řešení.