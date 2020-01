Senzace na Australian Open. Serena končí ve třetím kole na raketě Číňanky

Vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ujal funkce ministra dopravy, dnes ráno krátce před osmou hodinou ho do úřadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Havlíček povede resorty dopravy a průmyslu současně, podle Babiše až do konce volebního období.

Kremlík podle Babiše manažersky nezvládl situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám. Bývalý ministr dnes novinářům řekl, že by v souvislosti se zakázkou nyní možná postupoval jinak, protože dříve nevěděl o některých personálních skutečnostech okolo zakázky. Blíže je však nespecfikoval. Na ministerstvu by ovšem měl zůstat, premiér ve čtvrtek MF Dnes řekl, že se stane náměstkem ministra.

IT systém, který by zahrnoval mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, měla za 401 milionů korun zajistit společnost Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i premiéra. Vadilo jim zejména to, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, vybíral dodavatele v utajovaném režimu, a ne v otevřené soutěži. Zakázka navíc podle nich byla předražená. Havlíček ve čtvrtek oznámil, že zakázka bude zrušena.