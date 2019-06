Bitva kraťasů v Paříži. Vondroušová vede vzpouru teenagerek a vzpírá se tlaku

před 5 minutami

Devatenáctiletá Markéta Vondroušová, osmnáctiletá Iga Swiateková a sedmnáctiletá Amanda Anisimovová. Mezi šestnáctkou nejlepších jsou na grandslamovém Roland Garros hned tři teenagerky. Česká naděje jejich osmifinálovou vzpouru načne už v neděli dopoledne.

Mladé hráčky dobývají Paříž. Tři náctileté tenistky jsou v osmifinále antukového grandslamu poprvé po jedenácti letech. A to je ještě doplňuje dvacetiletá Sofia Keninová, překvapivá přemožitelka Sereny Williamsové.

Všechny zmíněné čekají v následujících dnech bitvy o první kariérní grandslamové čtvrtfinále. Vondroušová jde první na řadu. A ačkoli se střetne se světovou dvanáctkou Anastasií Sevastovovou, obecně je považována za mírnou favoritku.

Letošní výkony sokolovské rodačky vzbuzují respekt na všech frontách. V Paříži dosud neztratila set, hraje bez nervů a odmítá jakýkoli tlak, kterému by snad mohla být vystavena.

"Jen se snažím soustředit se na každý zápas. Abych hrála to, co mám," popsala, jak se vyhýbá myšlenkám na možný největší úspěch sportovní kariéry.

"Mám hodně nahráno, hrála jsem velké zápasy. V důležitých chvílích jsem klidnější. Celkově vyrovnaná. Míč sice prohraju, ale další hraju pořád v pohodě. Nejsem vystresovaná, že bych musela ten další míč bezpodmínečně vyhrát. Už tolik nepanikařím," vysvětlila.

Její pestrá hra může platit na jakoukoli soupeřku. To ostatně Vondroušová demonstrativně stvrdila letošními dvěma výhrami nad Simonou Halepovou. Obhájkyni pařížského titulu dokázala porazit na tvrdém povrchu v Indian Wells i na antuce v Římě.

"Jsem ráda, že se cítím dobře na každém povrchu. Teď se může stát cokoliv," prohlásila svěřenkyně Jana Hernycha a Jiřího Hřebce.

Proti Sevastovové, s níž se utká na dvorci Suzanne Lenglenové, na kterém včera Kateřina Siniaková sestřelila světovou jedničku, ji čeká bitva kraťasů. Ona i o deset let starší Lotyška totiž dropshoty milují. Obě hru zkracují často a velmi úspěšně.

Sevastovová i díky této účinné herní variantě zvládla fantastické drama ve třetím kole. Belgičanku Elise Mertensovou přetlačila výsledkem 11:9 v rozhodujícím setu.

Čelila pěti mečbolům, všechny ale působivě odvrátila. Jeden z nich smazala právě odvážným kraťasem.

"Kdo by nemiloval kraťasy," smála se na pozápasové tiskové konferenci. "Na antuce jsou velmi příhodné. Můžete tak měnit rytmus hry, rozhodit soupeřku. Hodně zkrácení trénuji a snažím se to co nejvíc používat," potvrdila to, co je každému na první pohled zřejmé.

Vondroušová a Sevastovová se na okruhu potkají poprvé. Vítězka postoupí mezi osmičku vyvolených a otevřená jsou i závěrečná kola.

Řada favoritek už je ze hry a do semifinále povede cesta přes vítězku duelu mezi Chorvatkou Petrou Martičovou a Estonkou Kaiou Kanepiovou. Nic, co by skvěle hrající Češku mělo děsit. Její utkání proti Sevastovové můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.