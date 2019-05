Nic nefungovalo, nevěděla jsem, co hrát, přiznala Plíšková. Doplatila na pomalý kurt

před 1 hodinou

Na kurtu byla často v předklonu a s hlavou v dlani. Karolína Plíšková sama někdy nedokázala uvěřit tomu, co proti Petře Martičově ve třetím kole French Open vlastně hraje. Nakonec z toho byla porážka dvakrát 3:6 a jedno z překvapení turnaje. Česká tenistka poté Chorvatku hodně chválila.

Paříž (od našeho zvláštního zpravodaje) - Už dříve si sedmadvacetiletá Češka v Paříži stěžovala, že centrální kurt Phillipa Chatriera je hodně pomalý s velkým množstvím antuky. Dnes jí možná zavřel dveře do osmifinále. Proti Martičové často nedokázala ukončit výměnu a nakonec v dlouhých rozehrách vyrobila chybu.

"Těch problémů tam bylo víc, tohle byl jeden z nich. Myslím, že ona hrála dobře, chytře, čekala na moje chyby. Udělala jsem jich bohužel spoustu, i když si myslím, že na dvakrát 3:6 to nebylo. Měl jsem ve spoustě gemech šance," smutnila Plíšková po zápase.

Na pomalý centrální dvorec si ale stěžovat nechtěla. "Nechci hrát na malých kurtech jen proto, že mi to tam vyhovuje, to bych byla hloupá. Určitě jsem mohla hrát líp," přikyvovala druhá nasazená hráčka.

"Bojovala jsem s její hrou i se svojí, nevěděla jsem moc, co hrát. Přišlo mi, že moc nefunguje to, co hraju. Samozřejmě kredit pro ni, ale se sebou spokojená nejsem," doplnila.

Rodačka z Loun soupeřku dobře znala, hrály proti sobě letos v Miami už v prvním kole a právě ona byla tou, která na tvrdém povrchu dominovala. Na antuce o pár měsíců později to ale byl úplně jiný příběh.

"Dneska jsem moc bodů ze servisu neměla, když jsem netrefila roh nebo lajnu, tak jsem neměla nic zadarmo, což je psychicky náročné. Pak jsem dělala zbytečné chyby, protože jsem ty body chtěla a občas jsem to uspěchala. Neměla jsem dneska trpělivost hrát výměny desetkrát přes síť," vysvětlila Plíšková.

Aktuální světová dvojka si před páteční bitvou trochu posteskla, že ji dosud v Paříži v prvních kolech nikdo neotestoval a pořádně tedy neví, jak na tom je. Teprve Martičová byla velkou a nakonec i zásadní zkouškou.

"Přijde mi, že byla jednou z nejnepříjemnějších hráček na třetí kolo. Dobře servíruje, umí čop, umí kraťas, dobře se hýbe. Běhá daleko, je to nepříjemná hráčka pro kohokoli," chvála Češka.

Z turnaje už tím pádem vypadly všechny hráčky, které mohly předstihnout Naomi Ósakaovou na vrcholu žebříčku. Dolní polovina pavouka pařížského grandslamu je hodně otevřená.

"Martičová tu tak může dojít daleko, není moc holek, které tu mají takovouhle hru. Musí jí to někdo vyloženě pozabíjet a to nevím, jestli tu někdo takový je," dodala Plíšková, jež má za sebou hodně nevyrovnanou antukovou sezonu. Na první dubnové turnaje ji limitovalo virové onemocnění, poté získala v Římě třináctý titul kariéry a teď se loučí ve třetím kole grandslamu.

"Zhodnotila bych to tak, že je to lepší než loni. Titul v Římě byl nečekaný, určitě úspěch, i když je těžké antukovou sezonu nějak pozitivně hodnotit po téhle porážce v Paříži. Ale nějaký pokrok jsem udělala," přemítala.

Nyní ji čeká pár týdnů volna a příprava na trávu, kde by měla hrát poprvé v Eastbourne jako přípravný podnik před Wimbledonem.

"Třeba oproti loňsku jsem se tu cítila celkem dobře, loni jsem se cítila fakt blbě. Dneska soupeřka byla lepší a tak nějak bych řekla, že můj tenis jde nahoru. Jsou tam věci, které se zlepšujou. Uvidíme, jak to půjde na trávě," dodala.