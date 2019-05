Poráží i hvězdy z televize. Vondroušová nepanikaří, našla recept na velké zápasy

před 1 hodinou

Na kurtu i před novináři působila, jako by porážela nasazené tenistky na grandslamu úplně běžně. Markéta Vondroušová si už na pozornost zvykla a že proklouzla mezi šestnáct nejlepších tenistek na French Open, s ní nic nedělá. Už prý dokáže udržet nervy na uzdě.

Španělka Carla Suarezová Navarrová je typickou antukářkou, jaká to byla zkušenost?

Docela šichta. Ze začátku jsem byla až překvapená, jak liftovala ten forhend. Zatím jsem proti ní nehrála, viděla jsem ji jen v televizi. Byl to jeden z nejtěžších zápasů roku. Určitě i jedna z největších výher vůbec. Ona je na antuce skvělá. Hlavně už to bylo třetí kolo na grandslamu. Jsem ráda, že jsem to zvládla.

Musela jste vzhledem k jejím schopnostem na antuce přizpůsobit svou hru?

Dnes jsem musela být hodně aktivní, hodně mě hnala liftama. A když mě rozběhala, tak už jsem neměla moc šance. Takže jsem se jí snažila tlačit už od začátku.

V první setu jste opět byla o krok pozadu a znovu musela otáčet, čím to bylo?

Ona na mě nastoupila ve velkém stylu, hrála fakt dobře. Byl to od nás obou super zápas. Musela jsem zahrát fakt dobré míče, abych vyhrála bod. Důležité bylo vyhrát první míč posledního gemu. Celkově jsem ráda, že se to nezamotalo, bylo by to těžké otáčet celý zápas.

Celkově to od vás byl takový rutinérský výkon, cítíte na sobě ten pokrok?

Určitě je to jiné než před rokem. Mám hodně nahráno, hrála jsem velké zápasy. V důležitých chvílích jsem klidnější. Celkově vyrovnaná. Míč sice prohraju, ale další hraju pořád v pohodě. Nejsem vystresovaná, že bych musela ten další míč bezpodmínečně vyhrát. Už tolik nepanikařím.

Vyrovnala jste si tím grandslamové maximum. Cítíte se líp tady, nebo v New Yorku?

V New Yorku to bylo velké překvapení proti Bertensové, tam to bylo super. Tady jsem ráda, že držím konstantní výkony od prvního kola, že hraju svoji hru. Kdyby mi před začátkem turnaje někdo řekl, že budu v osmifinále, byla bych nadšená. Jsem ráda, že se cítím dobře na každém povrchu. Teď se může stát cokoliv. Hlavně si chci zápasy užít.

Na druhou stranu už si hodně výměn uhráváte vlastní aktivitou a strategií…

Určitě je to o mně, nečekám, že toho soupeřka hodně zkazí. Dnes to bylo v tomhle hrozně těžké. Kdybych zahrála trochu hůř, nevyhrála bych.

Po dnešní výhře máte téměř zaručený posun do první třicítky žebříčku, kde se ve vás bere takový vzestup?

Loni jsem nedohrála Čínu, klasicky zdravotně špatný konec sezóny. Teď ten program děláme tak, abych byla na každém turnaji fit. Abych nejela nikam s tím, že mě něco bolí. Důležité je, abych do toho měla chuť. S týmem pracujeme mnohem lépe než loni.

Jak velkou podporu vám tým dává? Spolupracujete s Janem Hernychem, Jiřím Hřebcem, Michalem Vágnerem…

Velkou. Na Štvanici jsem ještě začala spolupracovat s fyzioterapeutem Martinem Janouškem. Je super, že to mám všechno při ruce. V Praze jsem na Štvanici od rána do večera. Funguje to skvěle, všichni se dohromady znají.

Potvrzuje se, že se vyplatí do týmu investovat?

Určitě. Budu s sebou brát na turnaje i Michala Vágnera, až bude možnost. Je super, že teď mám člověka na všechno. Když mě bude něco bolet, pracuju taky na kondici.

Zatím jste zdravotně i se silami v pohodě?

Jo, v pohodě. Tady je to super, že je vždy jeden den volno. Vždy naberu sílu a jdu do zápasu zase od znova.

Volno sice máte, ale po boku Magdalény Rybárikové tu hrajete ještě debla, berete to jako trénink?

Docela jo, včera jsme hrály dlouho. Je to takový trénink, zkusím si při něm return a podání. Magda mi totiž psala, jestli si nechci zahrát. Nikoho jsem neměla. Debly hraju ráda, takže jsme se domluvily. Po prvním kole je to zatím v pohodě.

Klidně se může stát, že po sobotě budete poslední Češkou na turnaji, jaký je to pocit?

Zatím se mi to ještě nestalo. (smích) Moc to neřeším. Ale je super, že se dostávám mezi dobré holky. Vyplácí se tvrdá práce.