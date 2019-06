Cítila jsem šanci a využila ji. Doufám, že to ještě není konec, hlásí Siniaková

před 1 hodinou

Na světovou jedničku nastoupila absolutně bez respektu, koneckonců vždyť sama hájí světový tenisový trůn. I když ten deblový. Česká tenistka Kateřina Siniaková si na pařížském French Open došla pro životní výhru, když vyřadila z turnaje Japonku Naomi Ósakaovou a postoupila do osmifinále.

Paříž (od našeho zvláštního zpravodaje) - Rodačka z Hradce Králové se hned od prvních míčků vyrovnala světové jedničce v agresivitě. Klíčové pro ni bylo udržet si servis - a to se podařilo. V prvním setu odvrátila hned sedm brejkbolů.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla, protože v poslední době není servis to, o co bych se mohla opřít. Díky tomu jsem zůstala v setu a pak i sama měla brejk," přiznala Siniaková.

Podání třiadvacetileté tenistky vůbec mezi zahraničními novináři budilo pozdvižení. Češka se při nadhozu hodně prohne, zakloní a před švihem se raketou málem dotkne zad.

"Já vím, že to možná vypadá divně, pořád na něm pracuju a pořád se to mění. Teď jsem našla styl, který mi funguje, i když se stále snažím přiblížit modelu, který mají ostatní holky," smála se hráčka.

Bitva třetího kola na kurtu Suzanne Lenglenové byla také soubojem dvou světových jedniček. Ta japonská stále ještě kraluje ve dvouhře, ta česká v deblu. Přitom to byla Ósakaová, kdo po utkání přiznala nervozitu.

"A já to z ní cítila. Věděla jsem, že mám šanci, už její první a druhé kolo bylo těžké. Tušila jsem, že nebude tak sebevědomá. Využila jsem toho," uvedla Siniaková.

Plán měla jasný a držela se ho do poslední výměny. "Je to rozhodně agresivnější hráčka než já, takže jsem se snažila ji tlačit, udržet u základní čáry a nenechat ji nabrat jistotu v zápase," vysvětlila.

Česká fedcupová reprezentantka díky postupu mezi 16 nejlepších tenistek na turnaji vylepšila své grandslamové maximum a v žebříčku už se v průběžném pořadí posunula do první čtyřicítky.

"Určitě to je zatím životní výsledek. Nevím, jestli životní výkon, ale výsledek rozhodně. Jsem moc šťastná, pomůže mi to v sebevědomí do budoucna," ví Siniaková.

V boji o čtvrtfinále na ni čeká americká šampionka Madison Keysová, která v třísetové tahanici předčila Rusku Annu Blinkovou.

"Doufám, že tohle ode mě ještě nebyl konec a svůj nejlepší tenis tady v Paříži ještě ukážu," dodala česká tenistka.