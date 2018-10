Ani kanár nestačil. Plíšková ztratila na Turnaji mistryň skvěle rozjeté semifinále

Aktualizováno před 52 minutami

Karolína Plíšková vedla proti Sloane Stephensové v semifinále Turnaje mistryň už 6:0 a 2:0. Jenže Američanka nepříznivý stav ve druhé sadě otočila a ve třetím setu již dominovala.

Singapur - Tenistka Karolína Plíšková neuspěla ve výborně rozehraném semifinále Turnaje mistryň a stejně jako loni si o titul v Singapuru nezahraje. V utkání s Američankou Sloane Stephensovou sice získala úvodních osm gamů, ale nakonec prohrála 6:0, 4:6 a 1:6.

V nedělním finále neporažených hráček se Stephensová utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která v prvním semifinále porazila Nizozemku Kiki Bertensovou za více než dvě a půl hodiny 7:5, 6:7 a 6:4.

Poslední českou vítězkou Masters zůstává Petra Kvitová, která turnaj vyhrála v roce 2011. Letos vypadla ve skupině. Dvouhru na Turnaji mistryň ovládly i Jana Novotná v roce 1997 a osmkrát Martina Navrátilová, ale ta už jako americká občanka.

V úvodním setu zvládla Plíšková první tři vyrovnané gamy a rozjela se k téměř perfektnímu výkonu. Většinou diktovala tempo výměn, v kterých byla trpělivá, ale zároveň hrála dlouhé míče, a když mohla, přitlačila. Znovu zařazovala výpady k síti, hrála sebevědomě a za půl hodiny Stephensové nadělila "kanára".

"Dělám, co můžu, a nic se neděje," krčila rameny Američanka během prvního setu při poradách s trenérem. Plíšková ještě vyhrála úvodní dva gamy druhé sady, ale už v prvním odvracela brejkbol a vývoj na dvorci se začal pomalu otáčet.

Američanka získala první hru v utkání brejkem servisu Plíškové na 1:2, a když Češka nevyužila brejkbol na 3:1, prohrávala najednou 2:3 a zavolala si Rennae Stubbsovou. "Získej brejk zpět. Víš, že to jde. Makej a zkus vyhrát set, ne zápas," říkala australská trenérka a vzápětí Plíšková vzala soupeřce popáté v utkání servis.

Sama ale nebyla na podání pevná a po dvojchybě znovu ztrácela - 3:4. Loňská vítězka US Open a letošní finalistka Roland Garros Stephensová převzala iniciativu, míče rozdělovala do stran a do třetí sady vstoupila povzbuzená.

Plíšková se dál nemohla spolehnout na první servis, jehož úspěšnost měla pod 50 procent. I proto měla problém podání udržet. Ještě srovnala na 1:1, ale pak odpadla fyzicky i mentálně a do konce duelu už nezískala ani game.

Čtyřiadvacetiletá Svitolinová proti Bertensové ukázala vynikající obranu a rychlé nohy. V rozhodující sadě si jako první ve čtvrtém gamu udržela servis, v poslední hře ještě odvrátila dva brejkboly a při mečbolu donutila soupeřku k chybě.

"Je to nádherný pocit," uvedla Svitolinová ke své první účasti ve finále Turnaje mistryň, v kterém bude po Brisbane, Dubaji a Římu útočit na čtvrtý titul v sezoně. "Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno," prohlásila první Ukrajinka, která bude hrát na vrcholu sezony o titul.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Stephensová (5-USA) - Karolína Plíšková (7-ČR) 0:6, 6:4, 6:1, Svitolinová (6-Ukr.) - Bertensová (8-Niz.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.