Weiss si vychutnal Dány: Nemuseli jste nás urážet. Snad vám to rozebere 30 analytiků

Po 14 letech mají Slováci svého zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů, vůbec poprvé v historii dosáhli tohoto úspěchu fotbalisté Slovanu Bratislava. Poté, co ve středu večer na Tehelném poli senzačně vyřadili Midtjylland, si trenér Vladimír Weiss starší vychutnal dánského soupeře.

Hráči Slovanu slaví senzační postup do Ligy mistrů s trenérem Vladimírem Weissem. | Foto: Profimedia

Parádní góly Marka Toliče a Tigrana Barseghjana, oba levačkou zpoza šestnáctky, obrátily odvetu čtvrtého předkola. Slovan porazil Midtjylland 3:2 a v Bratislavě zavládla euforie z historického postupu.

Trenér Vladimír Weiss se převlékl do dresu a od hráčů dostal "hobla". Na tiskové konferenci se pak trochu otřel o dánského favorita.

"Nemuseli nás urážet, že jsem staromódní trenér a že nemáme analytiky. Máme analytiky, my trenéři jimi jsme. Já to zastřešuju a mám výborné pomocníky. Takový štáb jsem v životě neměl," řekl.

Dánský šampion Midtjylland je léta známý tím, že na datech si při vedení týmu a přípravě na soupeře mimořádně zakládá. Weissovi proto mohl senzační postup chutnat o to více.

"Až si to budou analyzovat se svými 30 analytiky, dojdou k názoru, že s takovým mužstvem hráli naivně. Od nás to byl zápas dvacetiletí nebo třicetiletí na Slovensku a měl všechno, co má moderní fotbal mít," pokračoval devětapadesátiletý trenér.

Před 19 lety dovedl Weiss do Ligy mistrů Artmedii Petržalku, ve skupině s ní dosáhl dokonce na třetí místo. V sezoně 2010/11 si zahrála hlavní fázi nejprestižnější soutěže Žilina, ale nezískala ani bod.

Slovan se musel vyškrábat kvalifikací od prvního předkola. Jeho cesta vedla přes Strugu ze Severní Makedonie, slovinské Celje, kyperský APOEL Nikósie a Midtjylland.

"Zvítězil náš rozum nad daty, síla Slovanu nad urážkami některých lidí. Naše kvalita, soudržnost, duch a odhodlání zvítězily nad mládím. Je to obrovský úspěch slovenského fotbalu," pochvaloval si Weiss.

Teď se může těšit na evropské velkokluby. "Koho bych si přál, to je teď jedno. Ty moje nesmysly, které jsem říkal, že věřím, že sem přijede Real nebo Barcelona, možná budu mít pravdu," zmínil. Slovan bude při dnešním losování stejně jako Sparta ve čtvrtém koši.

"Belasí" vyhráli slovenskou ligu šestkrát v řadě, před pěti lety si zahráli Evropskou ligu, od té doby byli třikrát v hlavní fázi Konferenční ligy. V sezoně 2022/23 vypadli v osmifinále s Basilejí až na penalty.

"Podařilo se nám udělat ze Slovanu zase pojem. Jsme teď etablovaný evropský klub. Je to splnění našeho snu," liboval si generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší.

"Děkuji za fandění všem lidem. I těm, kteří se se mnou chtěli vyfotit na kávě a 'buzerovali' mě, ať to udělám. Ale to je naše povinnost, aby si nás lidé oblíbili a vraceli se na stadion. Za to divákům děkuju," prohlásil trenér Weiss.

"Fotbal by měl spojovat, naši diváci se zlepšili, atmosféra je neskutečná. Vždy se najde nějaký blázen, který na mě i dnes 20 minut před koncem křičel 'střídej, ty…' Řekl jsem mu na to, ať počká. Ale v pořádku, i takoví jsou, ne každý tě má rád," poznamenal.

Zajímavě okomentoval i Chorvata Toliče, dvougólového hrdinu zápasu. "Kdyby ještě ráno nepil kávu, nekoukal do telefonu a místo toho dělal 20 minut každý den něco navíc… Tak by ale zase nehrál ve Slovanu. S míčem je to megatalent," uznal Weiss.

Osm soupeřů pro Ligu mistrů, mezi kterými může být i Sparta, se Slovan dozví dnes večer. Losování začíná v 18 hodin a sledovat ho můžete v on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.

