"Tohle si nezasloužil." Modrič opouštěl kabinu v depresi, hrozí mu bolestný scénář

Byl to poslední zápas Luky Modriče v dresu Realu Madrid v Lize mistrů? Slavnému chorvatskému záložníkovi končí za dvě měsíce smlouva a španělská média tipují, že se královský klub nepohrne do jejího prodloužení. V takovém případě má za sebou letos čtyřicetiletý Modrič hodně hořkou derniéru.

Luka Modrič zvedl ve své kariéře nad hlavu trofej Ligy mistrů šestkrát. Je nejstarším hráčem, který kdy za Bílý balet hrál, a také jeho nejstarším střelcem. Přestože mu v září bude 40 let, na hřišti stále vypadá nezničitelně.

Proti Arsenalu si včera připsal neskutečný 584. start v dresu Realu Madrid, zároveň překonal rekord svého bývalého kolegy Karima Benzemy v počtu odehraných duelů v Lize mistrů (133). Pouze bývalý gólman brankář Iker Casillas, jenž hájil branku Realu v Lize mistrů ve 152 případech, má na kontě více zápasů než devětatřicetiletý Chorvat.

V jeho statistikách naskakují další a další milníky, které deklarují výjimečnost Modričovy kariéry. Včera mu ale byly jen málo platné, dlouholetý kapitán Realu zažil bolestivý večer. Madridská mašina byla zastavena Arsenalem, navíc dost nevybíravým způsobem: londýnský klub vyhrál nejen utkání doma jasným rozdílem 3:0, ale nejúspěšnější tým historie LM potupil i na jeho hřišti 2:1.

Obvyklý kapitán domácích sledoval ofenzivní trápení svých spoluhráčů až do 73. minuty, kdy od Carla Ancelottiho dostal pokyn ke vstupu na hřiště. Měl s sebou přinést zázrak - kdo jiný by také mohl strhnout Real k mohutnému obratu a ke vstřelení v tu dobu potřebných tří gólů.

Jenže zázrak se ve středu v Madridu nekonal. Modrič odcházel ze hřiště se sklopenou hlavou a také to byl on, kdo jako poslední opustil kabinu. Přestože porážka nebyla jeho vinou, na to měl příliš málo času.

Určitě mu běželo myslí, že to byl možná jeho poslední zápas v Lize mistrů v dresu Realu. Na konci června mu v klubu končí smlouva a španělská média už tipují, že jeho budoucnost je krajně nejistá.

"Zdá se, že to skutečně byla Modričova derniéra v Lize mistrů. Vedení klubu má vážné pochybnosti o jeho setrvání v příští sezóně. Vypadnutí s Arsenalem ještě více znejistilo jeho další budoucnost," píše například Defensa Central.

Naopak Chorvaté se kapitána své fotbalové reprezentace zastávají. "Pokud by k takovému scénáři skutečně došlo, bylo by to přinejmenším nespravedlivé. Luka je legendou a za výsledek s Arsenalem mohl jen stěží," píše web Večernji.hr.