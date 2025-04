Od algoritmů k miliardám. Jaké je pozadí senzačního příchodu Svědíka do Zbrojovky

Martin Svědík chtěl trénovat reprezentaci, místo toho však jde zachraňovat fotbalovou Zbrojovku Brno ve druhé lize. Už víme, že se nejedná o aprílový žertík, nýbrž o realitu. Když si ji posadíme do širších souvislostí, údiv postupně zmizí.

Viktoria Plzeň, Sparta, nebo snad zahraničí? Kdepak, chlapík, který do poslední chvíle soupeřil s Ivanem Haškem o pozici hlavního kouče národního A - týmu, se dobrovolně stěhuje do mužstva balancujícího nad propastí do třetí ligy.

"Angažmá v Brně pro mě představuje výzvu," řekl Svědík, když vedení Zbrojovky oficiálně odpálilo trenérskou přestupovou bombu.

"Jednání s vedením klubu byla intenzivní a přiznávám, že jsem další kariérní krok velmi pečlivě promýšlel. Představené vize a v neposlední řadě také obrovský potenciál klubu a celého regionu byly v součtu velmi přesvědčivým argumentem," vysvětloval.

Svědík loni v dubnu oznámil, že po šesti letech skončí z vlastní vůle na střídačce Slovácka.

Provinční klub vytáhl až do evropských pohárů, kde dokázal prohnat bundesligový Kolín nad Rýnem či vyhrát na stadionu francouzského Nice. Použil k tomu týmový presink a přímočaré akce po zisku míče.

Pak došel k závěru, že už klubu z Uherského Hradiště dal všechno, co mohl, a odešel na dovolenou. Trvala téměř rok, ambiciózní kouč však během ní nezahálel.

Podstoupil operaci kolena, aby mohl normálně fungovat a také sportovat, což se povedlo. Teď už si může zahrát i oblíbený hokej.

Chtěl obohatit své fotbalové know-how o nové poznatky ze zahraničí a zároveň zlepšit angličtinu. Za obojím vyrazil na Albion.

Zkusil roli odborného komentátora pro jednu televizní stanici, ve které analyzoval zápasy Chance Ligy. Do dovolenkového programu zařadil i seminář pro studenty trenérské profilicence.

A samozřejmě se maximálně věnoval rodině, na což žádný trenér nemá během tréninkového a zápasového kolotoče tolik času.

Nyní se však již Svědík, znovu nabitý energií, chystal na návrat. Měl v plánu naskočit zpátky k trénování od léta, ovšem brněnská nabídka vše urychlila.

Není to pro trenéra, který koučoval mužstvo v evropských pohárech, málo?Nebo nejde dokonce o strmý sešup?

Nejste sami, koho tyhle otázky okamžitě napadly. Odpověď nelze vykreslit v černobílých barvách.

Kam se mohl Svědík kariérně posunout výš, kdyby se zohlednilo jeho CV? V tuzemsku bychom napočítali jen čtyři kluby. Ovšem u nich nebyla velká šance na smlouvu.

Slavii Praha má neotřesitelně pod palcem Jindřich Trpišovský. Viktorii Plzeň řídí pevnou rukou Adolf Šádek. Jak by se snesl s koučem, který umí také prosazovat své názory tvrdě?

Sparta Praha se po úspěšném tahu s Brianem Priskem orientuje na zahraniční kouče. A Baník Ostrava? Tam vstal z popela Pavel Hapal, jenž útočí na ligové stříbro.

Co nějaká lepší štace v zahraničí?

Sundejte si růžové brýle. Ani průměrné západoevropské kluby se o české trenéry dávno neperou. Na éru Václava Ježka na lavičce Feyenoordu Rotterdam nebo Jozefa Jarabinského u španělského týmu Betis Sevilla se mohou jejich následovníci jen dívat s obdivem.

Když si tyhle karty upřímně vyložíte na stůl, možnosti na comeback do profesionálního trenérského pracovního procesu se zužují.

Vliv agentury

Teď je správná chvíle si říct, že Martin Svědík si nehledal nové angažmá sám. Stejně jako Jindřich Trpišovský, kterého zastupuje Jiří Müller, to nechává na agentovi, vlastně agentuře. Je klientem vlivného Sport Investu, který stál třeba u zimního přestupu Antonína Kinského z Edenu do Tottenhamu.

A právě Sport Invest se velmi angažuje v projektu obrody historicky slavné fotbalové značky s názvem Zbrojovka Brno.

Před rokem se v zákulisí čile spekulovalo o tom, že agentura hodlá klub vlastnit. To se oficiálně nestalo. Pětadevadesát procent akcií Zbrojovky převzala loni v září Regionální hospodářská komora v zádech s investiční společností OneCap.

Sport Invest však získal roli poradce vedení klubu pro sportovně-strategická rozhodnutí. "Těší mě, že noví majitelé Zbrojovky stojí o expertizu i dlouhodobé kontakty, které má Sport Invest vybudovány napříč Evropou," komentoval to Viktor Kolář, předseda představenstva agentury Sport Invest, na zbrojováckém klubovém webu.

"Brno a celý jihomoravský region skýtají obrovský sportovní potenciál. V součtu s velikostí a ekonomickou silou města, blízkostí dalších zajímavých fotbalových trhů v podobě Slovenska, Rakouska a Maďarska a v neposlední řadě obrovskou fanouškovskou tradicí by Zbrojovka měla patřit mezi základní fotbalové značky na fotbalové mapě Česka," dodal.

Prvním významným výsledkem této spolupráce bylo jmenování Martina Jiránka sportovním ředitelem Zbrojovky. Bývalý reprezentant, který si coby hráč vyzkoušel, jak vypadá fotbal v Itálii i v Anglii, působil před příchodem do Brna ve Sport Investu jako skaut.

Teď někdejší reprezentační obránce představil další díl propojenosti pražské agentury se zanedbaným brněnským fotbalovým klenotem.

"Martin Svědík byl pro nás na pozici hlavního trenéra prioritou a jsem nesmírně rád, že jsme ho do Brna dokázali přivést," pravil Jiránek. "Má jasnou vizi, kam chce tým dále směrovat a rozvíjet. Dostane od nás pro svoji práci maximální podporu."

Poslední věta byla stvrzena tím, že Svědík si mohl přivést do svého trenérského štábu asistenty Jana Baránka i Jiřího Saňáka.

Kdo je Vojtěch Kačena

V souvislosti s těmito škatulaty se provalilo, že se ve Zbrojovce zase schyluje k zásadní změně vlastnické struktury. Klub by měl skončit pod křídly miliardáře Vojtěcha Kačeny. Tak si ho krátce představme.

Jedná se o vysoce inteligentního specialistu na matematické modely. V roce 2018 byl spoluzakladatelem společnosti Second Foundation, české skupiny technologických firem, které působí hlavně v oblasti řízení obnovitelných zdrojů a v algoritmickém obchodování s elektřinou, plynem a povolenkami na hlavních světových burzách.

Také se chopila vývoje a výstavby velkokapacitních energetických baterií a pronikla i do chemického průmyslu. Že je firma zaměstnávající na čtyři stovky top matematiků z tuzemska a ze Slovenska extrémně úspěšná, potvrzuje fakt, že jen v roce 2022 vydělala 1,5 miliardy korun.

Prozíravý miliardář však nemyslí jen na sebe. Jeho nadace se třeba snaží vylepšit vzdělanost českých dětí tím, že kvalitním pedagogům matematiky, fyziky a informatiky přidává 10 tisíc k jejich nízkým platům, aby neodcházeli ze škol za penězi jinam.

Jak se milovník knih, především žánru sci-fi, dostal k fotbalu?

Přes potomky, kteří se honí za míčem v pražském klubu ABC Braník. Bez filantropa Kačeny by tenhle oddíl, který vznikl v roce 1914, už nebyl. Před pár měsíci mu hrozil finanční bankrot, když v tom nabídl nezištnou pomoc bohatý rodič. Nebýt jeho, nemohlo by se otevřít v areálu před loňskými Vánoci hřiště s nejmodernějším umělým trávníkem a osvětlením.

Nyní si Kačena vzal pod patronát křísení Zbrojovky. Povolal na to elitního trenéra.

Práce budou mít všichni až nad hlavu, neboť osud týmu ve druhé lize visí momentálně na vlásku.