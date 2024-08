Jurásek je zdrcený, ale tým ho podpořil, prozradil Trpišovský. Sám těžko hledal slova

Sám dobře věděl, jak blízko byl fenomenální úspěch. Kouč fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský byl pyšný na výkon, který jeho celek předvedl v odvetě 4. předkola Ligy mistrů proti Lille, jenže domácí výhra 2:1 červenobílým nestačila. Neproměněné vyložené šance v Edenu a prohra 0:2 v úvodním duelu stály tým postup do prestižní soutěže.

"Těžko hledám slova, protože ten tým do toho dal absolutní maximum. Strašně mě mrzí, že jsme ještě nemohli pokračovat třeba dalších 30 minut a nešli jsme aspoň do prodloužení," litoval Trpišovský.

"Měl jsem z hráčů až husí kůži, když jsem viděl, jak si za tím jdou. Mrzí mě, že nepřišla ta odměna pro ně a ještě tam třeba jeden gól nepadl," posteskl si šéf vršovického mužstva.

"Skvělý, absolutně top výkon týmu, skvělé obecenstvo, ale bohužel jsme nepostoupili. Z toho jsme všichni zklamaní a zdrcení. Rozplynul se nám sen," přiznal kouč.

"Pro nás je smutné, že jsme vyhráli tři ze čtyř zápasů v kvalifikaci a přesto to pro nás končí," připomněl Trpišovský dvě vítězství ve 3. předkole nad Saint-Gilloise.

Mužstvu po herní stránce neměl v odvetě s Lille co vytknout. "Někdy i po vítězném zápase, když vyhrajete třeba 2:0 nebo 3:0, hned víte, že tam byla nějaká okénka. Máte v hlavě něco, co nefungovalo. Ale teď mě nenapadá jediná věc, i proto jsme nevyužili páté střídání. Hráči byli v absolutním laufu, tým fungoval skvěle," ocenil Trpišovský.

Teda… Ona se jedna věc, která se nepovedla, přece jen našla. "Kromě produktivity a vyřešení šancí nemohu říct jediné slovo," uznal stratég pražského celku.

Vyložené šance neproměnili Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, David Douděra a v posledních vteřinách hry i Matěj Jurásek, který v tisíciprocentní příležitosti netrefil zblízka hlavou odkrytou branku a možnost poslat duel alespoň do prodloužení.

"Je z toho zdrcený, ale tým ho podpořil. Je to sen každého hráče, dostat tým tam, kam chtěl," líčil Trpišovský.

Také on měl pro Juráska slova útěchy. "Říkal jsem mu, že on nás minulý rok dostal do Evropské ligy svým gólem. Od toho jsou emoce, na jedné ruce nabídnou euforii a na druhé takový moment. Jsem rád, že se do té šance dostal. Že minul? To se stane každému. Chtěl dát gól a nevyšlo to. Jsme jeden tým. Všichni jsme lidi a všichni chybují. Důležité je, že to zúročíme v jiných duelech a třeba rozhodne jiný zápas," povzbudil ofenzivního středopolaře.

Přitom byl Trpišovský přesvědčen, že v prodloužení by Slavia protivníka utavila. "Na konci zápasu v té euforii věřím tomu, že bychom měli v prodloužení navrch," vysvětloval.

"Mluvil jsem s Meunierem, který hrál i v Německu, a říkal, že nezažil takovou intenzitu. Říkal, že si ve 30. minutě myslel, že už to musí skončit. Ale nekončilo to. Toho si vážím," prozradil kouč českého vicemistra, o čem si povídal se zkušeným bekem soupeře.

Hned dvakrát zastavilo šanci Pražanů břevno, pokaždé po střelách Christose Zafeirise. "Používám to málokdy, ale chyběl zlomek štěstí," ulevil si Trpišovský.

Pro výkon záložníka s číslem 10, který už v 5. minutě otevřel skóre, měl slova uznání. "Mám z něj strašnou radost. Vloni jsem ho párkrát kritizoval, že neměl body, že nebyl ve správných prostorech. Ale nastavení, které nyní měl… Je teď ve skvělém rozpoložení, byl obrovský motor týmu," ocenil Trpišovský.

Představení mužstva v odvetě s Lille přirovnal k těm nejlepším ve Slavii pod jeho vedením, například k památnou souboji osmifinále Evropské ligy proti Seville, kterou Pražané v roce 2019 vyřadili po vítězství 4:3 po prodloužení.

"Kdybychom za sebou měli postup, tak určitě jeden z nejlepších výkonů. Je hrozně těžké mluvit o pocitech, když předvedete skvělý výkon, vyhrajete, ale nepostoupíte. Každopádně to bylo podobné jako s AS Řím nebo Sevillou," uvedl Trpišovský.

"Potkáte kvalitní evropský tým, vyrukujete na něj se svou hrou, s intenzitou, tlakem a jim se těžko hledá protizbraň. Všichni odzadu od brankáře hráli skvěle. Ještě bych chtěl pochválit Bóřu (Jana Bořila), jak to zvládl, navíc na jiné pozici. Zase vytáhl z klobouku jeden ze svých top výkonů," vypíchl Trpišovský.

Jeho svěřence po vypadnutí v závěru nemistrovské části kvalifikace čeká hlavní fáze Evropské ligy a v novém formátu osm místo dosavadních šesti duelů.

"Jsem spíš zastánce tradičních formátů. Je ale skvělé, že bude osm zápasů, osm soupeřů. Máme jistotu čtyř zápasů doma. Když dostanete třeba Manchester United doma, tak ho tu budete mít pro lidi, ale na druhou stranu nepojedete na Old Trafford. Je to více zápasů, zaplaťpánbůh za to. Víc takových zážitků," řekl Trpišovský.