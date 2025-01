Potěš pánbůh, vydechl Koubek po losu. Počítal se dvěma body, z dvanácti je v šoku

Když trenér Miroslav Koubek v létě po postupu z kvalifikace přes Hearts v Edinburghu sledoval losování ligové fáze Evropské ligy, ani ve snu by ho nenapadlo, že plzeňští fotbalisté budou mít už kolo před koncem jistý postup do vyřazovací fáze a ze sedmi utkání jen jednou prohrají. Po vítězství 2:0 nad Anderlechtem Brusel pochválil mužstvo za fantastický výkon.

Plzeň je v této sezoně suverénně nejlepším českým klubem v pohárech, prohrála jen v prosinci doma s Manchesterem United. "Postoupili jsme v Edinburghu, měli jsme oběd, než jsme jeli na letiště, běžela televize a teď začalo losování. Jak tam začali ti soupeři naskakovat, já si říkám: 'No potěš pánbůh. To je paráda, to uděláme tak jeden dva body'. Já jsem v těchto věcech trochu skeptik, říkal jsem si, že to nebude sranda," uvedl Koubek.

"Nalosovali nám silné soupeře, vždyť čtyři jsou v první osmičce (tabulky). Včetně Anderlechtu, Frankfurt, Bilbao, Manchester United. Mimo prvních 24 týmů jsou snad jen Ludogorec Razgrad a Dynamo Kyjev. Potvrdilo se, že to byl těžký los. Jestliže jsme z toho do této chvíle udělali 12 bodů, to by mě nenapadlo ani ve snu. To je fantazie, obrovský úspěch," dodal třiasedmdesátiletý trenér.

Západočeši si zahrají jarní fázi v pohárech posedmé v historii a druhou sezonu po sobě. Vloni postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhli na své maximum.

"Jsme v tuhle chvíli první české mužstvo, které se (v této sezoně) dostalo do vyřazovací fáze. Je to další historický záznam do kroniky Viktorie Plzeň. Vždy je to velký úspěch postoupit do jarní fáze v evropském poháru. Vloni se nám to povedlo v Konferenční lize, teď o stupínek výš v druhé nejvyšší evropské soutěži. Takže můžeme být pyšní. Už se to pomalu bude blížit ke dvěma letům neustále v pohárech," řekl Koubek.

"Máme radost, že jsme toho schopni. My mužstvo známe, víme, co je v něm. Je tam obrovský charakter a potenciál. Jsou to mladí hráči. Trochu je nás méně do šířky, mladí hráči musejí Evropu jaksi více našňupat. Těžko se mi v zápasech na hraně střídá více hráčů. Zároveň je tu do budoucna ještě prostor pro posilnění," doplnil Koubek.

Mužstvo se mu podařilo na soustředění ve Španělsku vyladit a vůbec nebylo patrné, že hraje první soutěžní zápas od 15. prosince. "Na konci kempu v Benidormu jsem cítil, že jsme z toho až tak nevypadli. Přestávka byla krátká, dokázali jsme navázat. Cítil jsem, že se může smazat rozdíl v rozehranosti oproti Anderlechtu. Výkony se ve Španělsku stupňovaly, nebyl důvod nebýt optimistou," řekl Koubek.

"Dnešní výkon byl skvělý, toho si aktuálně musíme cenit nejvíc. Dnes není úplně problém se na to takticky připravit, ale pak to někdo musí splnit. Kluci to splnili fantasticky. Znamenitě jsme pokryli soupeře. Měli jsme hodně šancí, mohli jsme vyhrát víc než 2:0. Byly tam tyče, penalta. Absolutní spokojenost, dnes jsem na mužstvo pyšný," doplnil kouč.

Po zápase jako obvykle vyběhl za "kotlem" fanoušků, kteří ho tradičně vyvolávali. "Vždy si říkám, jestli ten běh zvládnu, jestli se tam nezhroutím," smál se nejstarší trenér v české lize. "Samozřejmě mám radost, to nebudu nijak zakrývat a mlžit. Taky jsem v euforii," podotkl Koubek.

K nejlepším hráčům zápasu patřila letní ghanská posila Prince Adu, který dal gól a dvakrát trefil brankovou konstrukci. "Je tady chvíli, víme, co v něm je. Prožil si peripetii s vízem, v závěru roku ztratil rozehranost. Vrátil se po měsíci v Ghaně v žalostném stavu. Krátká zimní příprava mu pomohla, vrací se na svou úroveň. Jsme přesvědčeni o tom, že to ještě není konečná. Je to do budoucna hráč pro velká mužstva," mínil Koubek.

Jeho svěřenci se v posledním kole ligové fáze za týden představí na stadionu rovněž postupujícího Bilbaa a mohou zabojovat o první osmičku a tím o přímou účast v osmifinále. "Musíme zůstat pokorní. Víme, s kým se potkáme. Besiktas Istanbul jim teď dal 4:1, o to víc se doma před plným stadionem budou chtít rehabilitovat. Je to nesmírně těžký soupeř, nemohou si dovolit porážky po sobě," dodal Koubek.