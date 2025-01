Červa zápas tak pohltil, že zapomněl na partnerku i dcerku. Teď to chce pokoru, říká

Fotbalista Lukáš Červ se gólem už ve třetí minutě podílel na vítězství Plzně 2:0 nad Anderlechtem Brusel v sedmém utkání ligové fáze Evropské ligy a postupu do vyřazovací části. Premiérová trefa v hlavní fázi soutěže ho pohltila natolik, že zapomněl ukázat "srdíčko", jímž by na dálku pozdravil partnerku a dvoutýdenní dcerku.

Šestinásobný český reprezentant se prosadil přízemní střelou z hranice vápna k tyči. Kvůli euforii si ale nevzpomněl na předzápasový slib.

"Holky mi psaly už před zápasem, že mě obě moc milujou a že mi drží palce. Před zápasem jsem si říkal, že kdybych náhodou dal gól, ukážu třeba srdíčko, ale pak mě to vždycky pohltí, že jsem na to zapomněl. Nemyslím si, že mě to (otcovství) úplně změnilo, ale jsem moc rád za všechno," řekl třiadvacetiletý záložník.

Západočeši získali jistotu účasti ve vyřazovací části, navíc nadále můžou pomýšlet na umístění v první osmičce, čímž by si zahráli rovnou osmifinále. Za týden zakončí ligovou fázi soutěže v Bilbau.

"Říkali jsme si, že bojujeme vůbec o postup, teď jsme vyhráli a budeme si říkat, že uděláme osmičku. Pojedeme tam s nohama na zemi, protože Bilbao je top klub. Budeme rádi, když to tam zvládneme. Pojedeme tam s pokorou a uvidíme, na co to bude stačit proti top týmu španělské ligy," uvedl Červ.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka dnes odehráli první soutěžní zápas od poloviny prosince. "Odpočatí jsme byli určitě, na konci podzimní části toho bylo hodně. Nehráli jsme docela dlouhou dobu, celou přípravu jsme směřovali k tomuhle zápasu. Byli jsme docela dlouho ve Španělsku, tam bylo teplo a podmínky byly lepší. Směřovali jsme k tomu, abychom byli odpočatí, a vypadalo to tak. Jsme rádi, že se to povedlo," mínil Červ.

"Prostě jsme chtěli. Ani ne od úvodních vteřin, ale už od včerejška jsme se bavili o tom, že to chceme zvládnout. Nastavení v týmu bylo v hlavě po celých 90 minut," prohlásil někdejší hráč Slavie, Pardubic či Liberce.

Myslí si, že jeho brzký gól možná belgický celek nahlodal. "Pak to pokračovalo penaltou, kterou jsme sice nedali, ale nesrazilo nás to, furt jsme makali a jezdili. Tím jsme položili základní kámen k tomu, abychom to dnes zvládli. Přece jenom Anderlecht měl individuálně velmi dobré hráče, kolikrát převzali skvěle balon a mohlo z toho něco být. Nikdo to nevypustil, všichni jsme jezdili. To se nám vrátilo v tom, že jsme měli šance a zvládli to," pochvaloval si Červ.

Ocenil i spoluhráče Prince Adua, který v závěru první půle stanovil konečný výsledek. "Od začátku, co přišel, Adíčko udržuje balony. Ze začátku jsme si ale kolikrát museli vyříkávat, že někdy musí pomoct i týmu. Dnes bych vyzdvihl, že nám pomohl i týmově. Je tam od jiných věcí, ale my to pojetí zápasu máme tak, že si každý musíme pomoct," řekl Červ.

Osobně se zapojil i do závěrečné děkovačky s fanoušky, kterou předříkával. "Krásné. Fanoušci fandili neuvěřitelně celých 90 minut, až jsem to popravdě moc nečekal. Atmoška byla úžasná a my i fanoušci jsme si to celé užili," podotkl Červ.